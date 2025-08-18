José Luis Espert trató de "mierda" a los K y Jorge Taiana lo vinculó con el narcotráfico

Por otro lado, tras la oficialización de su candidatura, Espert manifestó: “Me siento con un sentimiento de mucho compromiso para llevar las ideas de la libertar a la provincia que el Presidente está aplicando a nivel nacional y está transformando el país para el bien de los argentinos”.

“Es importantísimo que las dos elecciones que se vienen en la provincia, las ideas de la libertad triunfen para empezar a sacar la maldición infecta que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que la ha transformado en una cloaca a cielo abierto ”, agregó en declaraciones que reprodujo este lunes (18/8) la agencia Noticias Argentinas.

Y prosiguió: “Toda esa podredumbre representa esa lista que presentó el kirchnerismo. Vamos a hacer todo lo posible para derrotarlos el 7 de septiembre y las nacionales en octubre”.

Taiana vincula a Espert con el narcotráfico

Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, también habló este lunes y acusó a La Libertad Avanza de "desprestigiar" la política a la vez que acusó a José Luis Espert de tener vínculos con el narcotráfico.

"El Gobierno se esfuerza porque eso no suceda (el desprestigio), por eso decimos que vivimos en un país más autocrático y con un debilitamiento, una corrupción grande de la democracia en Argentina, un ejemplo es la condena y proscripción a Cristina Kirchner", analizó el exministro kirchnerista en declaraciones con radio Diez.

Jorge Taiana Jorge Taiana, el candidato de la unidad de peronismo-kirchnerismo.

"Es un hombre que se dedica a insultar, amenazar y promover la violencia y el delito, ha tenido relaciones con el tráfico de sustancias ilícitas. Una muestra de la débil vocación democrática y fortaleza institucional y honradez de muchos de los miembros del gobierno", disparó Taiana en relación a Espert.

Taiana se refiere a la detención Federico "Fred" Machado, que estaría vinculado con el diputado libertario y que era buscado por la justicia estadounidense tras un fallo donde se lo acusó de integrar una banda vinculada al narcotráfico y el lavado de activos.

En cuanto al armado de Fuerza Patria, el candidato opinó: “Hay un peronismo que se aglutina y se prepara para defender lo que siempre defendimos, que son los intereses de las mayorías”.

“La unidad del peronismo no solo pone de pie a la política, sino también a la sociedad. La política es la única herramienta que tiene la mayoría para transformar democráticamente la sociedad”, agregó.

"Tenemos que fortalecer un legislativo que se plante contra las cosas negativas, como no tener presupuesto que es un acto de arbitrariedad notable", finalizó.

