Homo Argentum se había ubicado entre los títulos más taquilleros en su primer día en cartelera: 73.886 entradas vendidas en apenas una jornada para quedar en el cuarto lugar del ranking histórico de arranques nacionales, según datos del sitio especializado Ultracine.
4 DE LAS 5 MÁS VISTAS FUERON DE FRANCELLA
Homo Argentum tuvo el 4to mejor arranque de la historia del cine nacional: podría batir récords
Tras sufrir el cine el peor mes de julio de 2 décadas, por escasa venta de tickets, Guillermo Francella sorprende: 330.000 espectadores en apenas 3 días.
El número uno absoluto sigue siendo Metegol, la película animada de Juan José Campanella estrenada en 2013 que convocó a 113.128 espectadores en su jornada inicial.
Luego, otro filme protagonizado por Guillermo Francella, “El robo del siglo” (2020), con 103.781. Se trata de la historia sobre el atraco a un banco en la localidad de Acasusso.
Completa el podio “Muchachos”, la película de la gente" (2023). Fue el documental sobre el Mundial de Qatar relatado, justamente, por Guillermo Francella: vendió 84.305 tickets en apenas 24 horas.
Está generando un estadio de River Plate por jornada y ya se exhibe en más de 400 pantallas de toda la Argentina.
En el quinto lugar de “mejor jornada inaugural” aparece El clan (2015), también protagonizado por Francella, que vendió 72.586 entradas en su estreno.
Tambièn aparecieron en el cuadro de los 10 primeros “El clan” (Francella), “Elijo creer” (documental), “Me casé con un boludo” (Adrián Suar), “Relatos salvajes” (Ricardo Darín, entre otros), “Un cuento chino” (Ricardo Darín) y “El ángel”, la biopic sobre Robledo Puch.
¿Arte versus Industria? ¿Guillermo Francella tenía razón?
Tal como indicara el actor en cuestión… ¿Sorprende o no la ausencia de títulos consagrados a nivel internacional en este top five?
Por ejemplo, “El secreto de sus ojos”, ganador del Premio Oscar en 2010 a mejor producción extranjera, solo cortó 17.405 entradas en su estreno.
Por su parte, “Argentina, 1985”, nominada al premio de la Academia en 2024, tuvo 34.262 en su primer día de exhibición.