Homo Argentum tuvo el 4to mejor arranque de la historia del cine nacional: podría batir récords

Está generando un estadio de River Plate por jornada y ya se exhibe en más de 400 pantallas de toda la Argentina.

En el quinto lugar de “mejor jornada inaugural” aparece El clan (2015), también protagonizado por Francella, que vendió 72.586 entradas en su estreno.

Tambièn aparecieron en el cuadro de los 10 primeros “El clan” (Francella), “Elijo creer” (documental), “Me casé con un boludo” (Adrián Suar), “Relatos salvajes” (Ricardo Darín, entre otros), “Un cuento chino” (Ricardo Darín) y “El ángel”, la biopic sobre Robledo Puch.

image Guillermo Francella y parte del elenco de Homo Argentum

¿Arte versus Industria? ¿Guillermo Francella tenía razón?

Tal como indicara el actor en cuestión… ¿Sorprende o no la ausencia de títulos consagrados a nivel internacional en este top five?

Por ejemplo, “El secreto de sus ojos”, ganador del Premio Oscar en 2010 a mejor producción extranjera, solo cortó 17.405 entradas en su estreno.

Por su parte, “Argentina, 1985”, nominada al premio de la Academia en 2024, tuvo 34.262 en su primer día de exhibición.