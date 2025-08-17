Habría un balotaje inédito entre dos representantes de la derecha: en tercer lugar se ubica Samuel Doria Medina (19,5%), el líder de la internacional socialista latinoamericana.
PAZ Y QUIROGA A SEGUNDA VUELTA
Bolivia, izquierda fuera de carrera tras 20 años de poder: derecha y centro derecha van por presidencia
Ipsos Ciesmori anticipó una segunda vuelta por la presidencia de Bolivia entre Rodrigo Paz, Demócrata Cristiano, y el expresidente conservador Jorge Quiroga.
En cuarto lugar se ubicaría Andrónico Rodríguez (8,2%), Manfred Reyes Villa (7,1%) y el candidato oficialista Eduardo del Castillo (3,2%).
Las actas de cada mesa de votación se fueron mostrando públicamente en los cierres y luego los veedores y delegados tuvieron 5 minutos para tomar fotos de cada una de ellas.
Evo Morales, disconforme con la votación
El expresidente de Bolivia acusó a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea de ser cómplices de su exclusión en las elecciones generales.
El líder cocalero quedó fuera de los comicios tras ser inhabilitado por una decisión del Tribunal Constitucional del país.
A finales de 2024, se ratificó que un funcionario no puede buscar una segunda reelección en el país ya sea que haya ostentado el cargo de forma consecutiva o discontinua, cerrando el camino para su postulación a las elecciones.
Morales escribió en su cuenta de X:
Desde su primer Gobierno en 2006, Morales ha acumulado al menos cinco acusaciones de abuso sexual a menores en su contra en Bolivia, además de dos acusaciones similares por las que es investigado en Argentina, donde permaneció 11 meses exiliado cuando fue forzado a dimitir como presidente en 2019.
Además, suma dos órdenes de aprehensión, acusado por estupro y tráfico de menores. Ninguna ha podido ser ejecutada.
¿Seguirá los pasos de otros ex presidentes sudamericanos detenidos o prófugos como Jeanine Añez (Bolivia), Pedro Castillo (Perú), Jair Bolsonaro (Brasil), Cristina Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador).