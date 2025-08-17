Bolivia, izquierda fuera de carrera tras 20 años de poder: derecha y centro derecha van por presidencia

A finales de 2024, se ratificó que un funcionario no puede buscar una segunda reelección en el país ya sea que haya ostentado el cargo de forma consecutiva o discontinua, cerrando el camino para su postulación a las elecciones.

Morales escribió en su cuenta de X:

Hoy votamos, pero no elegimos. El pueblo mantiene su fidelidad a la verdadera democracia, aun cuando el movimiento político más grande de nuestra historia ha sido proscrito, con la complicidad y el aval de la OEA y de la Unión Europea.

Desde su primer Gobierno en 2006, Morales ha acumulado al menos cinco acusaciones de abuso sexual a menores en su contra en Bolivia, además de dos acusaciones similares por las que es investigado en Argentina, donde permaneció 11 meses exiliado cuando fue forzado a dimitir como presidente en 2019.

Además, suma dos órdenes de aprehensión, acusado por estupro y tráfico de menores. Ninguna ha podido ser ejecutada.

¿Seguirá los pasos de otros ex presidentes sudamericanos detenidos o prófugos como Jeanine Añez (Bolivia), Pedro Castillo (Perú), Jair Bolsonaro (Brasil), Cristina Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador).