“De los que se esperaba que hicieran algo que nos diera una mínima ilusión, llegó una decepción total: la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales con Jorge Taiana a la cabeza en provincia de Buenos Aires es vomitiva, está podrida, llena de progresismo berreta" denunció Santiago Cúneo.
SANTIAGO CÚNEO CONTRA FUERZA PATRIA
"Jorge Taiana es De la Rúa con Valium: reivindicó a las FARC y tiene su origen en la subversión"
“Han juntado mugre y Cristina Kirchner, una vez más, es funcional a Milei. LLA y Fuerza Patria son dos caras de la misma moneda” denunció Santiago Cúneo.
"Son sucios planeros y administradores de la pobreza. Es todo tan espantoso que tienen garantizada la derrota a pesar de que la campaña aún no ha empezado”.
La lista de Santiago Cúneo para provincia de Buenos Aires
“La única lista peronista en el mayor distrito electoral de Argentina es Nuevo Buenos Aires, el movimiento confederal que encabezo yo. Si sos peronista y patriota, tenés una sola lista que es la nuestra”.
“Nos han hecho un gran favor al sacarse la careta y mostrarse tal cual son. Se trata de esa lista de mierda que armaron”.
El empresario y comunicador Santiago Cúneo será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Presentó oficialmente a los integrantes de la lista que lo acompañará en las próximas elecciones legislativas.
La nómina mezcla perfiles sindicales, mediáticos y del mundo artístico.
En el segundo lugar se ubica una integrante de la comisión directiva del Sindicato de Químicos, lo que aporta un componente gremial al espacio.
En tanto, el tercer puesto está ocupado por Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, humorista y figura televisiva que ya había incursionado en la política.
Además, la periodista y actriz Ximena Rijel en el cuarto lugar mientras que también figura Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y doctora en Derecho.
Asimismo, se suma un veterano de la Guerra de Malvinas, reforzando un perfil patriótico y de representación histórica de la gesta.