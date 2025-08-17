"Jorge Taiana es De la Rúa con Valium: reivindicó a las FARC y tiene su origen en la subversión"

El empresario y comunicador Santiago Cúneo será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Presentó oficialmente a los integrantes de la lista que lo acompañará en las próximas elecciones legislativas.

La nómina mezcla perfiles sindicales, mediáticos y del mundo artístico.

En el segundo lugar se ubica una integrante de la comisión directiva del Sindicato de Químicos, lo que aporta un componente gremial al espacio.

En tanto, el tercer puesto está ocupado por Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, humorista y figura televisiva que ya había incursionado en la política.

Además, la periodista y actriz Ximena Rijel en el cuarto lugar mientras que también figura Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y doctora en Derecho.

Asimismo, se suma un veterano de la Guerra de Malvinas, reforzando un perfil patriótico y de representación histórica de la gesta.