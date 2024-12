Santiago Cúneo: "Nacionalizar las elecciones 2025 sería un error táctico absurdo"

-No. Hablamos de un régimen totalmente diferente. Que la provincia de Buenos Aires se quede con los $10 que hoy envía a Nación y que Nación nos devuelve $4. Mi propuesta es presionar a Axel Kicillof, no en términos de presión negativa sino de presión positiva, para que la provincia tome la decisión de no girar ni $1 peso más a Nación. E iniciar una acción confederal a nivel nacional, liderada por provincia de Buenos Aires, para romper el sistema coparticipable. Javier Milei propone dejar sin fondos la chequera de los gobernadores, entonces hay que dejar sin recursos a Milei. Mi agenda 2025 comienza en el juicio político y forzar un sistema tributario confederal. Mi propuesta al elector es romper el modelo republicano para regresar a la Confederación. El liberalismo es sinónimo de este republicanismo que ha postergado y pauperizado o empobrecido a los argentinos. Y esto es imposible de imponer en un pejotismo trucho, sin padrones, sin internas transparentes.

-¿Y el peronismo?

-Mi propuesta es: "Hagamos la interna abierta con la Boleta Única Electoral, con lo cual llevemos al Congreso a todos los peronistas que puedan ingresar, cada uno cuidando su voto y siendo dueño de su recuento electoral y cuando lleguemos, busquemos la unidad en la diversidad. Sabemos que estamos todos contra el gobierno, pero sabemos que no podemos legitimar hoy una elección interna honesta digna y transparente. La opción es que cada uno muestre lo que tiene apelando a la Boleta Única electoral nacional.

-Pero son 2 elecciones. La de candidatos nacionales y la de candidatos provinciales / municipales.

-Y a nivel distrital yo creo que sería un error de Kicillof aceptar la otra elección el mismo día. Yo creo que el gobernador tiene que desdoblar los comicios. Él tiene que mostrar a la provincia de Buenos Aires, su capacidad electoral sin mezclar la conexión nacional y no permitirle al gobierno nacionalizar la elección provincial que, de por sí, debería tener un calendario distinto para que cada intendente puede plantear su agenda sus electores. Porque si nacionalizamos la elección municipal estamos reemplazando una lista sábana por otra lista sábana. Y la confederación se construye con una representación diferente, de cercanía de elector con sus referentes.

Embed "Es absolutamente cierto que el gobierno negocio con Kueider" @punzo_rojo @confederada53 pic.twitter.com/Vz8tlFRFUa — Santiago Cúneo - El Dogo Argentino - Confederacion (@Cuneoconfederal) December 15, 2024

Cristina K vs. Axel K

-Dicen que Provincia de Buenos Aires no tiene dinero para desdoblar la fecha de los comicios.

-Mirá, esto no es cuestión de dinero, porque si fuera nada más que una cuestión financiera le pediríamos al Fondo Monetario que auspicie las boletas. Es una decisión política. El Estado no puede decir 'No tengo plata para desdoblar una elección'. La pregunta es: '¿Qué es lo que corresponde desde lo Constitucional?'.

El gobernador no puede ir colgado de la campaña nacional. No corresponde. Un gobierno provincial tiene que refrendar su gestión. Y quienes seamos candidatos a representaciones nacionales no debemos ampararnos en las estructuras de los intendentes. Eso distorsiona el mandato popular. El gobernador no puede ir colgado de la campaña nacional. No corresponde. Un gobierno provincial tiene que refrendar su gestión. Y quienes seamos candidatos a representaciones nacionales no debemos ampararnos en las estructuras de los intendentes. Eso distorsiona el mandato popular.

-Dicen que Cristina Fernández de Kirchner le pidió a Axel Kicillof no desdoblar.

-Bueno, cuando Cristina quiere algo, lo dice, no lo calla. Hay muchas pruebas de esto. Hasta ahora dicen que ella dijo, pero ella no lo dijo. Creo que el tema no está definido porque los intendentes, a su vez, están buscando sus reelecciones y no le dan los números para definir en la Cámara de Diputados de la provincia. Insisto: Yo creo que sería un error que la provincia de Buenos Aires le permita a Javier Milei introducir una polarización a su medida en una elección provincial. Creo que hay que defender la provincia para tener un enclave desde donde combatir al gobierno de Nación. De lo contrario, pierde sentido la gestión de todo este tiempo, el sacrificio realizado y las virtudes de lo que se hizo porque en ese caso no discutiríamos qué modelo es apropiado para la provincia de Buenos Aires sino qué pasa con el modelo nacional. A los bonaerenses claramente no les conviene y para mi es darle ventaja al enemigo. Sería un error táctico casi absurdo.

-Quienes proponen unificar y no desdoblar dicen que hay que empujar a Javier Milei a un debate sobre las políticas económica y social.

-¿Qué vamos a discutir en la provincia de Buenos Aires? ¿La inflación de Milei, que es una farsa promovida por el gobierno manipulando estadísticas macroeconómicas, o vamos a discutir qué hacer con los hospitales, las escuelas, la obra pública con dinero propio -ya que Nación le cortó hasta el último centavo a los bonaerenses-? Kicillof debe conseguir que los bonaerenses se pronuncien acerca de su esfuerzo para evitar el genocidio social que promueve Nación. Si la agenda la fija Nación, vamos a discutir la falsa inflación, el tipo de cambio mentiroso y caeremos en la propuesta de Milei quien ya dijo que quería discutir la agenda de Nación cuando quienes no creemos en la República sino en la Confederación pensamos que el debate de los bonaerenses debe ser diferente. ¿Qué le suma a un bonaerense debatir la política macroeconómica? Carece de sentido. El choque contra Milei debe ser la elección de legisladores nacionales con la idea de ir hacia el juicio político al Presidente, que no es un adversario sino un enemigo.

Embed ️"La verdad es que el gobierno llega en las peores condiciones a fin de año", Cúneo



❗Entérate de todo con Cúneo.



▶️YouTube @canal22web

▶️ YouTube @unomasunotres2024#cuneo #canal22web #santiagocuneo pic.twitter.com/eeo8Zahs5c — rojo punzo (@punzo_rojo) December 15, 2024

La corrupción

-Edgardo Darío Kueider fue expulsado del Senado de la Nación por supuesta corrupción. ¿Qué opinás?

-La Ley Bases fue aprobada apelando a la corrupción republicana. La gestión gubernamental con DNU es parte de la corrupción republicana. Entonces lo que debería sorprendernos es que, hasta ahora, la corrupción se relacione con solo un senador. En todo caso, la novedad sería que exista un único caso. Ahora bien, todo está enfocado hacia la parte activa de la corrupción pero no hacia la pasiva. Un cohecho tiene 2 protagonistas: quien recibe pero también quien da. Si destituimos a quien recibe, debemos impulsar juicio político a quien da. ¿Quién ordenó comprar los votos para la Ley Bases? Debemos investigar quién mandó y quien pagó. Es cierto que, quizás, de la acción participó algún fantasma pero eso no impide la necesidad de conocer y sancionar. Ahora yo te pregunto: ¿El senador llevaba dinero o había ido a buscar dinero? ¿Fue a cobrar a Ciudad del Este y lo estaban esperando? ¿El senador es un rehén de Mauricio? ¿Una suerte de 'prisionero de guerra' concedido por el amigo Horacio Cartés? ¿Karina Milei fue a Paraguay sólo por el evento Conmebol / FIFA o hubo una reunión en la embajada en Asunción mientras el senador preso estaba a los gritos sobre las consecuencias de que continuara detenido en Paraguay? Hay baldes de mierda dando vuelta, escenografía de la decadencia.

¿Un senador se vende en condición de monotributista? ¿Resulta que los senadores ya no reportan a los gobernadores? Hasta donde yo sabía, los senadores responden a los gobernadores, en especial cuando son oficialistas. En la Confederación no hay senadores porque el Poder Ejecutivo Nacional es un empleado de las provincias. Si bien todos los casos de corrupción política ocurre en Diputados, los casos de corrupción económica siempre suceden en el Senado. Hay que regionalizar y hay que confederalizar. Y dentro de las provincias, hay que trasladar la autonomía a los municipios para que no exista la posibilidad de que un grupo de senadores a cambio de dinero sucio de la SIDE puedan vender sus votos. ¿Un senador se vende en condición de monotributista? ¿Resulta que los senadores ya no reportan a los gobernadores? Hasta donde yo sabía, los senadores responden a los gobernadores, en especial cuando son oficialistas. En la Confederación no hay senadores porque el Poder Ejecutivo Nacional es un empleado de las provincias. Si bien todos los casos de corrupción política ocurre en Diputados, los casos de corrupción económica siempre suceden en el Senado. Hay que regionalizar y hay que confederalizar. Y dentro de las provincias, hay que trasladar la autonomía a los municipios para que no exista la posibilidad de que un grupo de senadores a cambio de dinero sucio de la SIDE puedan vender sus votos.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa que engaña a los usuarios con paquetes no solicitados

Flor de la V destrozada: La puñalada por la espalda que nadie vio venir

Mercado Pago la rompe con su tremenda promo sin tope de reintegro

La plataforma gratuita que está arrasando entre los usuarios