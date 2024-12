Martín Demichelis sufrió doble derrota en pocas horas

image.png

Martín Demichelis y Emanuel Mammana

Si bien no fue titular en el encuentro definitorio ante Huracán, el defensor central fue un pilar fundamental para el equipo de Gustavo Quinteros a lo largo de la Liga Profesional.

Mammana declaró: "No jugaba y cuando no jugás no tenés confianza", haciendo clara referencia a su ciclo en River Plate.

Meses atrás, contó internas de cuando estaba en el Millonario: "Cuando estaba en el club, no era cierto lo que se decía de mí. Mis lesiones no eran verdad. Me dolió irme así".

Mismo cuando se fue del conjunto de Nuñez a fines de 2023, agradeció a Gallardo y omitió a Demichelis : "Hoy me toca despedirme de mi segunda casa, solo palabras de agradecimiento especialmente para la persona que me dio la oportunidad de crecer como jugador y volver al más grande: Marcelo Gallardo"

Varios hinchas de River recordaron estos sucesos y se hicieron eco.

image.png

image.png

El defensor de 28 años, según Transfermarkt tiene un valor de 3 millones de euros y contrato con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2025.

Más contenido en Golazo24

Talleres vs AFA: Pablo Toviggino tuiteó y Cacique Medina explotó

Pol Fernández se fue de Boca: Insólito descuido en su posteo despedida

Diego Milito y Sebastián Saja comienzan con el protocolo Juanfer Quintero

Vélez se quedó con el título: Boca, con sabor amargo de Copa Libertadores 2025

Copa Libertadores: La instancia en la que se pueden cruzar Boca y River

Diego Milito se la jugó con Gabriel Milito: ¿ve a su hermano DT de Racing?