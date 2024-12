Pol Fernández se fue de Boca: Insólito descuido en su posteo despedida

Finalmente, viendo que se comenzó a levantar la polémica, tuvo que borrarlo y dejar otras de sus estadísticas.

Ni bien terminado el partido ante Independiente, Fernández se despidió de la siguiente manera:

"Llegué siendo un chico que traía un bolso con ropa, una mochila con ilusión y muchos sueños. En mi cabeza solo pasaban escenarios lindos, y los quería hacer realidad. Este club me brindó todas las herramientas posibles para poder cumplir con mis objetivos y deseos, empecé poco a poco hasta convertirme en lo que quería ser…

Pasé momentos en los que me tuve que sobreponer y seguir, pero me hicieron más fuerte y cada vez que lograba algo que estaba cuesta arriba sentía una satisfacción enorme.

Hasta que un día llegó el momento deportivo más lindo que viví… debutar en el club que tanto soñé y poder cumplir con el sueño de ese chico que jugaba a la pelota con sus amigos por diversión, por pasarla bien y sobre todo por compartir la pasión que tanto nos gusta!

Disfruté muchísimo cada instante en el club, cada rincón, cada persona… me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Voy a extrañar, pero siempre voy a desear con fuerzas que a BOCA le vaya bien! GRACIAS."

