La miniserie de 10 episodios que compite a Netflix y tenés que ver ya

Por qué merece estar en tu lista

From no solamente encantó al público, quien permitió que la serie fuera renovada recientemente para una cuarta temporada, sino que además recibió aclamación universal de la crítica tanto por su historia como por sus actuaciones. Rotten Tomatoes, donde la serie tiene un impresionante 96% de aprobación, destaca su calidad: "Hábilmente anclada por Harold Perrineau, From es un viaje intrigante hacia un destino misterioso". Por su lado, JoBlo la comparó con los clásicos de Stephen King, e inevitablemente, con la icónica Lost: "Quiere ser una mezcla de 'Lost' y Stephen King y está muy cerca de conseguirlo gracias a su intrigante misterio que no se explica desde el principio."