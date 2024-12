Esperando los dos carpetazos libertarios: Victoria Villarruel apuró al abogado de Gordo Dan

“Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la “moderación”. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida”, concluyó.

‘Dos Carpetazos’

Tras la difusión de su mensaje, Villarruel empezó a recibir comentarios y ataques por parte de muchos usuarios que se identificaban como libertarios y que en otros casos era claro que se trataba de los denominados ‘trolls’, cuentas con pocos seguidores y nombres de fantasía.

Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos. pic.twitter.com/LuIWdYKdy8 — ASB (@ASB2509) December 15, 2024

Villarruel les respondió a varios usuarios, pero se destacó el mensaje del usuario “ASB”, siglas de Alejandro Sarubbi Benítez, el abogado del militante Gordo Dan que participa del streaming libertario Carajo.

Citando el texto de Villarruel, Sarubbi Benítez respondió: “ Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos ”.

La vice replicó: “Por favor publiquen los “dos” carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos ”.

Pero el letrado no publicó los carpetazos, luego Villarruel dijo que lo había bloqueado.

“Lo tuve que bloquear por pavote. Compararme con la peor corrupta es un insulto”, le escribió la vice a otro usuario.

El abogado libertario volvió a contestar y la acusó de hacerse la “pícara” a la vez que le pidió “ayudalo al Javo y cerrá el orto”.

"No hay que olvidarse que un grupo de gordos con nulo poder, orgánicamente y a fuerza de memes metimos al mejor Presidente de la historia (y a vos también te metimos), como así también decretamos la muerte política de tantos otros. Ayudalo al Javo y cerrá el orto. Es tu única misión", añadió.

Otra vez la patota digital de Santiago Caputo, comandada por Daniel Parisini ("Gordo Dan"), salió a acordarse de mí. Y, como acostumbran, de mi hija.



Alejandro Sarubbi Benitez es el abogado de varios de los de la banda (Croata, etc.). Solía ser promocionado por @DianaMondino. pic.twitter.com/TwTnObJ5Uv — Javier Smaldone (@mis2centavos) August 6, 2024

La vice no respondió a esto pero le dijo a otra persona: “ No me gustan las amenazas. Así que, que siga hablando con su mano”.

