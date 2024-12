Kueider impugna la sesión del Senado porque Victoria Villarruel no podía presidir

villarruel senado.jpg La vicepresidente Victoria Villarruel, después de la sesión que trato la expulsión del senador Edgardo Kueider. Con 61 votos afirmativos, 5 votos negativos y una abstención, la Cámara alta echó al legislador.FOTO NA DANIEL VIDES

No exagerar

De todos modos, lo que correspondería en ese caso es que el Senado vuelva a sesionar y ratifique la votación.

¿Qué haría entonces La Libertad Avanza? Unos dicen que faltarían a la sesión. Pero el Presidente de la Nación dijo el día anterior que a Kueider había que echarlo "a patadas". Entonces ¿cómo queda el oficialismo entre Javier Milei pidiendo expulsarlo y su bloque en una nueva sesión votando diferente a hoy jueves 12/12 o faltando a la sesión?

Por lo tanto, en caso de que sea sesión invalida habría que citar a nueva sesión y no podrá postergarse mucho tiempo más.

En caso de sesión inválida ¿fue todo una trampa para Victoria Villarruel de parte de la Casa Rosada? Es una pregunta porque no se entiende que la Escribanía General no atienda el llamado telefónico de la Vicepresidente.

Otra: si Villarruel no votó sino presidió, no alteró el resultado de la sesión ¿es inválida?

Controversia

Javier Milei salió del país al mediodía. Hay quienes afirman que el reemplazo es automático, o sea que Villarruel ya era Presidente de la Nación. Otros hablan de la necesaria firma de un acta que lleva el escribano público de Casa Rosada.

Sin embargo, la Cámara Alta no presentó reparos a que Villarruel presidiera la sesión estando ya Javier Milei iniciando su viaje a Europa. Ni siquiera durante el largo cuarto intermedio que ocurrió para intentar destrabar la sesión porque el oficialismo impulsaba la suspensión y no la expulsión de Kueider.

El asunto reglamentario conlleva un capítulo politico: si se considerase inválida la sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider, resultaría un escándalo por varios motivos: ante la sociedad, por la impunidad; pero también por el chapucerío reglamentario de todos los involucrados.

Durante la sesión, Kueider se había defendido desde el diario La Nación: “Es inaudito que el Senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos. Están vulnerando principios constitucionales como el Derecho Constitucional a la legítima defensa, Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, eso es falso, es una mentira. No fui sorprendido en flagrante delito porque el dinero no estaba en mi mochila. Cuando terminó el operativo, el personal de la Aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila. Además, yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero. No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional”.

senado.jpg El Senado sesiona para debatir si expulsa o suspende o si se procede al desafuero del legislador Edgardo Kueider que, previo a la deliberación, fue solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado (cercana a Villarruel). FOTO NA DANIEL VIDES

El caso

En Argentina, el mecanismo por el cual el vicepresidente asume la Presidencia de la Nación en caso de ausencia del Presidente se establece en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 88.

Según este artículo, en caso de ausencia o impedimento del Presidente, el vicepresidente asume la presidencia de la nación de manera interina. Esto puede ocurrir por varias razones, como:

Renuncia o muerte del Presidente.

Enfermedad o incapacidad del Presidente.

Ausencia del país del Presidente.

Suspensión o destitución del Presidente.

Cuando el vicepresidente asume la Presidencia de manera interina, se convierte en el jefe de Estado y de gobierno, y tiene las mismas facultades y responsabilidades que el Presidente.

En cuanto a qué ocurre si el vicepresidente lleva adelante una sesión en esa situación, hay algunas consideraciones importantes:

Sesiones del Congreso: Si el vicepresidente asume la Presidencia de manera interina, puede convocar y presidir sesiones del Congreso Nacional, pero no puede tomar decisiones unilaterales ni firmar leyes sin la aprobación del Congreso.

Decretos y decisiones: El vicepresidente puede dictar decretos y tomar decisiones en nombre del Presidente, pero estas deben ser comunicadas al Congreso y pueden ser objeto de revisión y aprobación por parte del mismo.

Limitaciones: Es importante destacar que el vicepresidente no puede realizar actos que impliquen una modificación sustancial de la política del gobierno o que afecten los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.

Cuando el vicepresidente asume la Presidencia de manera interina, tiene las mismas facultades y responsabilidades que el Presidente, pero debe actuar de manera que no afecte la estabilidad y el funcionamiento del gobierno, y debe respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

