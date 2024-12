Tether, criptomoneda preferida de enemigos de USA llega a la Casa Blanca

Howard Lutnick es un empresario multimillonario judío - estadounidense, sucesor de Bernard Gerald Cantor al frente de Cantor Fitzgerald L.P., 1 de los 24 operadores primarios autorizados a negociar valores públicos en USA. Lutnick se licenció en Economía por el Haverford College en 1983. Sobrevivió al atentado contra las Torres Gemelas porque esa mañana estaba llevando a su hijo Kyle a la guardería. 658 de los 960 empleados de Cantor murieron ese día, incluyendo a su hermano. Cantor Fitzgerald, L.P. también participa de renta variable institucional, renta fija, banca de inversión, y nuevos negocios, incluyendo tecnología del juego y comercio electrónico. En este contexto, Cantor Fitzgerald compró una participación del 5% en Tether entre 2023 y 2024. The Wall Street Journal dijo que fue el 5%, en US$ 600 millones. No hay información oficial.