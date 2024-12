Javier Castrilli habló de "trampa" en el arbitraje de Vélez-Central Córdoba

JAVIERCASTRILLIHABLODETRAMPAENELARBITRAJEDEVELEZCENTRALCORDOBAFOTO2.jpg Javier Castrilli disparó contra la actuación del árbitro Yael Falcón Pérez tras la derrota de Vélez ante Central Córdoba 0-1 en la final de la Copa Argentina.

Otra polémica. A los 9’, Maher Carrizo tuvo una chance clarísima: pisó el área y sacó un zurdazo que llegó a despejar el arquero Luis Ingolotti. La jugada podría haber sido polémica si terminaba en gol porque el juvenil del Fortín estaba en off side: el juez de línea no lo advirtió y dejó seguir la acción. No iban a poder revisar la situación porque no hay VAR.