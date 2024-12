Elecciones en Racing: Gustavo Costas no se la jugó y Diego Milito promete a una exLeona

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1866647256725696993&partner=&hide_thread=false ¿HAY COSTAS EN 2025? Atención a lo que dijo el entrenador de Racing sobre su futuro.



Desde un hotel de Puerto Madero donde se realizó la fiesta por la obtención de la Sudamericana, Costas intentó inicialmente eludir la pregunta puntual sobre los comicios, pero dejó un contundente mensaje de cara al futuro de Racing: “Sí, no quiero hablar de eso. Yo digo que no hay que equivocarse. En 1966, 67, salimos campeones del mundo. Lograron con Pizzutti algo inmenso y no pegamos el salto. En el 88, teníamos un equipazo, logramos algo después de treinta y pico de años y también nos pasó lo mismo, no pegamos el salto”.