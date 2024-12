Al igual que River, Racing fue castigado y multado por el uso de bengalas ante Corinthians

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1864316595192967486?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1864316595192967486%7Ctwgr%5E7fec5ed1255e8e02120a6356fddb2e11dcc3c199%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BaqCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUxFUlRBP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUxFUlRBPC9hPiB8IOKdjCBDT05NRUJPTCBzYW5jaW9uw7MgYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUmFjaW5nP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmFjaW5nPC9hPiDwn4em8J2BHtyB0cmFzIGVsIHJlY2liaW1pZW50byBhbnRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Db3JpbnRoaWFucz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BI0NvcmludGhpYW5zPC9hPiDwn4en8J2BHtyA8YnI2BPGJyPvCfk4wgTGEgQWNhZGVtaWEgZGViZXLDoSBqdWdhciBlbCBwcmltZXIgcGFydGlkbyBkZSBsYSBMaWJlcnRhZG9yZXMgMjAyNSDwn42BGIGEgUFVFUlRBUyBDRVJSQURBUy48YnI2BPGJyPvCfk4wgQWRlbcOhcywgZGViZXLDoSBhYm9uYXIgdW5hIG11bHRhIGVjb27Ds21pY2EgZGUgVSREIDEwMC4wMDAgcG9yIGVsIHVzbyBkZSBwaXJvdGVjbmlhIHkgVSRE4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BMnpuN1NjV25DIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQTJ6bjdTY1duQzwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBkb2JsZSBhbWFyaWxsYSDirZDvuI2FirZDvuI2FirZDvuI8gKEBva2RvYmxlYW1hcmlsbGEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb2tkb2JsZWFtYXJpbGxhL3N0YXR1cy8xODY0MzE2NTk1MTkyOTY3NDg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDQsIDIwMjQ8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3De5abd6efe16fd1e72b7a4a93bd04be38s%3Df3a16a2b90b5f515e4453854d34af7e2&partner=&hide_thread=false #ALERTA | CONMEBOL sancionó a #Racing tras el recibimiento ante #Corinthians



La Academia deberá jugar el primer partido de la Libertadores 2025 a PUERTAS CERRADAS.



Además, deberá abonar una multa económica de U$D 100.000 por el uso de pirotecnia y U$D… pic.twitter.com/A2zn7ScWnC — doble amarilla (@okdobleamarilla) December 4, 2024

En tanto, el club de Avellaneda también deberá abonar U$S 100.000 por actos racistas y otros U$S 50.000 por más incumplimientos al Código Disciplinario. Del mismo modo, el entrenador Gustavo Costas fue multado con U$S 50.000 por salir tarde al campo de juego en el duelo ante el “Timao”.