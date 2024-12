Néstor Ortigoza y Rocío Oliva: Violencia de género y besos en un boliche

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1866647983204253859?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866647983204253859%7Ctwgr%5E53749ee25713e5df7157e4b5645b7813a11aa870%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infoveloz.com%2Fpost%2Fnestor-ortigoza-fue-filmado-en-un-boliche-a-los-besos-con-rocio-oliva_264781&partner=&hide_thread=false “Ortigoza”



Porque lo filmaron a los besos con Rocío Oliva, la ex de Maradona. pic.twitter.com/f791IUfg1r — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 11, 2024

Marcelo Moretti le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza y amenazó con “sacarlo”

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, le pidió en la mañana del viernes 20/09 la renuncia a Néstor Ortigoza del cargo de vocal primero tras la filtración de vídeos en los que se observa al exfutbolista golpeando a su ex pareja, Lucía Cassiau. Al mismo tiempo, Moretti aseguró que Ortigoza no respondió al pedido de renuncia y que lo iban a sacar del cargo en caso de que no lo hiciera.