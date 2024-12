Carpetazo a Diego Milito: un video suyo con Fernando Marín quiebra su imagen y palabra

Lo llamativo es que el encuentro tiene fecha del 7 de agosto pasado, tan solo dos semanas antes de la postulación del ex delantero a la presidencia del club. Y que, además, Diego Milito aclaró hasta el cansancio que Fernando Marín (ex gerenciador de Racing y uno de los nombres vinculados a los años más difíciles de la Academia, cuando estuvo al borde de desaparecer), no sería parte de su proyecto político racinguista.