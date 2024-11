Para Gustavo Costas, un jugador de Racing merece una estatua por jugar lesionado

Finalmente, y a pesar de que no tuvo un gran desempeño a lo largo de ese cuarto de hora que le tocó jugar, tuvo la lucidez para aprovechar un mano a mano frente a Cassio y acomodarla junto al palo derecho del arquero. Era el 3 a 1 y la locura de la Academia.

"Roger es un monstruo", señaló Gustavo Costas en entrevista con TyC Sports. "Lo que comprometimos a los jugadores, el compromiso que tienen los jugadores...", expresó entusiasmado. "Decían (algunos hinchas) que se tenía que ir, que Roger no quería a Racing... Él nació en Tita (Matiussi, predio de Racing). Roger nació en Tita. Jugó casi enyesado, enyesado jugó casi. Era como un yeso lo que le pusieron, estuvo a punto...", dijo el entrenador sobre cómo entró a la cancha el delantero en el partido ante Cruzeiro.

"Yo me reía cuando decían: ´Capaz que juega Roger en la final´. Si supieran cómo está Roger, pobre, para jugar la final. Tuvo unos huevos, unos huevos que no tiene nadie, nadie, y eso es el compromiso que tuvo con Racing, y ese es el amor que tuvo por Racing", añadió.

Gustavo Costas y los elogios a Roger Martínez, estatua incluida

"Hoy, antes de una estatua a mí, que se la hagan a Roger", dijo un Costas con la voz entrecortada. "Porque la verdad, el pibe se merece. Tiene que ser para los pibes de Tita, como ahora son Lautaro (Martínez), De Paul... Roger tiene que meterse en eso también. Porque dejó su vida, su vida, y no le importó su carrera, no le importó nada. Porque él me dijo: ´Gustavo, yo llego al segundo partido de la semifinal y en la final estoy como sea´", agregó.

"La verdad, le agradezco del corazón, para los pibes y para la gente que lo puteaba y decía que se tenía que ir", cerró el entrenador.

