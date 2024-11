Desregulación: Cambiará el régimen de navegación en mares y ríos

Además, reconoció que tiene sentido para barcos que navegan lejos de la costa, por ejemplo en el Atlántico Sur, donde quedarse sin electricidad puede ser catastrófico. Pero consideró que “aplicar la misma regla a una barcaza del Delta que transporta frutas o personas a corta distancia resulta ilógico”.

La intención de los cambios, según las autoridades, es ajustar estas exigencias a la realidad operativa de cada tipo de embarcación y contexto.

Mientras se esperan más anuncios trascendió que con los cambios, el sector obtendrá un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los participantes accedan a los requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias.

En ese orden, el ministro consideró

Si invertiste US$ 200 millones en un barco, contrataste una tripulación de 100 personas y te mandaste al Atlántico Sur, bien sabés lo que estás haciendo, como para que tenga que venir el Estado a decirte lo que tenés que llevar. Lo más loco es que esa misma regulación se la pedimos a la barcaza del Delta. Le estamos pidiendo a una persona que transporta chicos, o frutas y tiene una barcaza de US$ 20.000, que instale un equipo de US$10.000 por si se queda sin electricidad, cuando en realidad no se aleja ni 10 metros de la costa. En algún punto, tenemos que empezar a confiar en las decisiones que la gente puede tomar libremente

