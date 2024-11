Alivio en Líbano: Israel y Hezbollah acuerdan un alto el fuego

El acuerdo que comenzará entrará en vigor las 4 a.m. hora local del miércoles (27/11) prepara el escenario para poner fin a casi 14 meses de combates, siempre y cuando la agrupación libanesa no rompa el pacto. Biden dijo que el alto el fuego "está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades" y enfatizó que "lo que queda de Hezbolá... no podrá volver a amenazar la seguridad".