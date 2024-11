Yuyito González soltó la noticia que sacudió a Javier Milei: “Conmoción”

“¿Les cuento algo? Ayer a la tarde me fui al estadio de Chacarita Juniors porque hubo un evento de la iglesia espectacular. Yo estaba enloquecida. Claro, Tapari me canta la canción, sabe que la canto todos los días, me dice que va a venir con los músicos, me filman para que se lo cante al presidente de la Nación desde el Estadio de Chacarita. Escuchame, ¡sin miedo al ridículo, querido!”, comentó Yuyito.