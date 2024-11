"Hacía papelones": El alocado recuerdo de Fabiana Cantilo sobre Charly García

"Charly es un pelotudo, como yo"



Fabiana Cantilo consideró que Charly García "hacía papelones y asustaba a los productores", aseguró que "nunca fue a Europa porque no lo iban a llevar, si no sabían si iba a tocar o no" y reconoció: "Conmigo pasó lo mismo". pic.twitter.com/J62x2VSSqa