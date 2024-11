Este es el cáncer que provoca picazón y es muy difícil de detectar

Por eso, es importante estar atentos a cualquier síntoma extraño o que perdure en el tiempo, incluida la picazón en la piel. Si bien se trata de un síntoma de cáncer de páncreas poco común, para algunos ha sido la primera señal reveladora de la enfermedad.

La picazón constante en la piel fue el primer síntoma que alertó a Steve Kilgore, sobreviviente de cáncer de páncreas, que algo no andaba bien. "Para Steve Kilgore, todo empezó con una picazón que no se le iba. Le picaban las manos, los ojos, todo. Y no podía hacer que se detuviera", reseñan en University of Kansas Cancer Center.

Cáncer y picazón en la piel

La picazón persistente en la piel está relacionada con otro síntoma de cáncer de páncreas, la ictericia. Se conoce como ictericia a la coloración amarillenta de la piel y los ojos. La ictericia es un síntoma muy frecuente de cáncer de páncreas.

“Cuando un tumor crece en el páncreas, presiona el sistema de conductos biliares, lo que produce un bloqueo que causa una acumulación de bilis y lo que podemos ver como ictericia”, explicó el Dr. Lenz, profesor de medicina en la Escuela de Medicina Keck de la USC.

En efecto, en Keck Medicine of USC indican que, la misma acumulación de bilirrubina que puede causar ictericia también puede desencadenar la picazón en la piel, otro posible signo revelador de cáncer de páncreas.

¿Cuándo consultar al médico?

Hay muchas cosas que pueden provocar picazón en la piel. Sin embargo, cuando la picazón es progresiva, empeora en el transcurso de algunas semanas y está acompañada de ictericia, debe ser consultada con un médico.

"La picazón en la piel, o prurito, que no tiene una causa clara o que no desaparece después de algunas semanas es un síntoma que debe consultar con su médico", reseñan en Keck Medicine of USC.

Síntomas de cáncer de páncreas

Ahora bien, el cáncer de páncreas puede provocar otros síntomas a los que hay que prestar atención, incluyendo:

Dolor de abdomen o de espalda

Orina oscura

Heces pálidas o grasosas

Coágulos sanguíneos

Agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado

Náuseas y vómitos

Diabetes de reciente aparición

Pérdida de peso

Falta de apetito

---------

Seguí leyendo en Urgente24

Esta es la vitamina número 1 para mejorar la visión nocturna

Cuál es el alimento coreano que es un arma contra la obesidad

Es médico vascular y revela los alimentos que empeoran la circulación a los pies y las piernas

Cerebro: ¿Es posible manipular recuerdos y emociones con dispositivos neurotecnológicos?

Expertos presentan proyecto para "subsanar el enfoque desactualizado de la obesidad" en Argentina