Es médico vascular y revela los alimentos que empeoran la circulación a los pies y las piernas

Alcohol

Hay muchas razones para dejar el alcohol, incluidos los efectos negativos en las venas y arterias.

"El alcohol es una toxina que es perjudicial para los vasos sanguíneos", dice el médico. "El alcohol aturde las células madre que son necesarias para reconstruir los vasos sanguíneos y, por lo tanto, cuando bebes mucho, en realidad haces que sea más difícil para tus piernas mantener la circulación, particularmente si hay bloqueos".

Sal

El consumo excesivo de sal es uno de los problemas más comunes y graves en el mundo. De acuerdo con el médico vascular, "la sal es muy dura para nuestros vasos sanguíneos".

Y explica: "Cuando tienes demasiada sal en el torrente sanguíneo, terminas acumulando mucho líquido, tienes hipertensión y luego el revestimiento de la sangre, el buque, resulta dañado (...) Cuando el revestimiento se daña, comienza a volverse más pegajoso, y cuando las células se adhieren al revestimiento, los lípidos, la grasa, el colesterol, se adhieren a la superficie corroída del vaso sanguíneo ¿Adivinen que? el vaso sanguíneo se estrecha y hay menos circulación".

Alimentos ultraprocesados

Cada vez los alimentos ultraprocesados tienen peor fama, ya que están relacionados con muchas enfermedades crónicas, como la aterosclerosis. "Terminas teniendo más lípidos, más estrechamiento en los vasos sanguíneos", señala el médico vascular.

Aunado a esto, el experto indica que los alimentos ultraprocesados se vinculan con la diabetes tipo 2, y eso no es bueno. "La diabetes es una afección que se sabe que daña la circulación".

Según Li, la diabetes tipo 2 puede contribuir a la mala circulación en las piernas y puede provocar heridas que se abren. "En la diabetes terminas teniendo neuropatía y luego tienes vasculopatía, lo que significa que no solo no puedes sentir la arena en los pies, o en las uñas, sino que no puedes hacer crecer los vasos sanguíneos que son necesarios, y no tienes suficiente flujo sanguíneo, por lo que todo el tejido comienza a morir".

