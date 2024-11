Peores alimentos vinculados al cáncer de colon, según cirujano colorrectal

En una de sus publicaciones acerca de los alimentos que se relacionan con mayor riesgo de cáncer de colon, la especialista ha indicado en primer lugar que el aumento del cáncer de colon en jóvenes es "alarmante".

"Estamos observando un aumento alarmante del cáncer colorrectal de aparición temprana y, aunque nadie sabe exactamente por qué lo estamos viendo, mucha gente está sugiriendo (y la investigación muestra) que tal vez pueda estar relacionado con lo que comemos", advirtió.

Ahora bien, entre los alimentos que contribuyen a la aparición del cáncer de colon, la Dr. Zaghiyan ha nombrado la carne roja, la carne procesada, las bebidas azucaradas, el alcohol y los alimentos ultraprocesados.

Esto es lo que ha revelado la especialista sobre cada uno de estos alimentos y el peligro de cáncer de colon.

Bien sea "carne de res, ternera, cordero y cerdo", se relacionan con mayor probabilidad de cáncer de colon. "El riesgo de cáncer colorrectal es aproximadamente un 18% mayor si se consume carne roja con regularidad", dijo la experta. "No sabemos cuál es la cantidad segura y si se quema la carne, es decir, se cocina sobre una llama, el riesgo aumenta aún más"

El vínculo entre las carnes procesadas y el cáncer de colon también es claro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo ha advertido. Según la experta, las carnes procesadas "aumentan el riesgo de cáncer colorrectal entre un 15% y un 35% si se come una porción por día". Esto incluye "fiambres, embutidos, tocino, pepperoni, salchichas".

Las bebidas como los zumos y los refrescos gaseosos también están en la mira. "El consumo de estos productos se ha relacionado con el desarrollo de cáncer colorrectal", advirtió la médico. "Un estudio descubrió que dos porciones diarias de bebidas azucaradas duplican el riesgo de cáncer colorrectal en comparación con quienes lo consumían menos de una vez por semana".

El alcohol , especialmente para quienes lo consumen a diario, puede poner en peligro la salud. La Dr. Zaghiyan advirtió que, "el alcohol no sólo aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, sino que también aumenta el riesgo de otros muchos tipos de cáncer".

Finalmente, la Dra. Zaghiyan dijo que los alimentos ultraprocesados también están entra los alimentos que se relacionan con la demencia. Esto incluye las patatas fritas, los cereales azucarados, los productos horneados envasados y más. Muchos de estos productos, dice la experta, contienen emulsionantes, edulcorantes artificiales y otras sustancias que se han asociado con mayor riesgo de cáncer de colon.

