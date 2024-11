El peor alimento del desayuno que te envejece más rápido

Para el estudio, investigadores de la Unidad de Investigación de Epidemiología y Prevención del I.R.C.C.S. Neuromed de Pozzilli, en colaboración con la Universidad LUM de Casamassima, analizaron datos de más de 22.000 participantes

Encontraron que el alto consumo de alimentos ultraprocesados se relacionó con un envejecimiento biológico más acelerado en los participantes.

Pero, hay un alimento ultraprocesado en particular con el que hay que tener cuidado: los cereales azucarados del desayuno.

El sitio especializado Eat This, Not That incluye en la lista de alimentos que envejecen más rápido a los cereales azucarados. También han consultado con expertos.

Alimento que te envejece

Lo primero que hay que saber es que no todos los cereales del desayuno son iguales.

Muchos de los cereales que se venden en los mercados están cargados de azúcares añadidos y tienen poca fibra. Este tipo de cereal puede causar picos de glucosa o azúcar en la sangre, sobre todo, cuando se consume a primera hora en la mañana.

"Con el tiempo, esta fluctuación continua de los niveles de azúcar en sangre e insulina puede provocar resistencia a la insulina y un mayor estrés oxidativo, lo que contribuye a acelerar los procesos de envejecimiento del cuerpo", afirma Marlyne Pérez, RDN, LD, dietista de Top Nutrition Coaching.

Otro punto en contra para los cereales azucarados respecto al envejecimiento es que el exceso de azúcar puede tener efectos negativos en la piel, afectar el colágeno y la elastina. Esto puede contribuir a las arrugas y flacidez.

"El daño al colágeno y la elastina, (que son) vitales para mantener una piel joven y flexible, se manifiesta como signos de envejecimiento prematuro en la piel", dice para Eat This, Not That, Danielle Crumble Smith, RD, dietista de Top Nutrition Coaching.

Además, los cereales azucarados del desayuno son considerados nutricionalmente "pobres" y tienen un impacto negativo en la salud en general.

Se cree que este tipo de alimento puede contribuir a un mayor riesgo de obesidad, un factor de riesgo de diferentes enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedad del hígado graso, algunos tipos de cáncer y más.

¿Conclusión? Mejor, evite los cereales azucarados del desayuno, no sólo porque se relacionan con un envejecimiento acelerado, sino porque tienen muchos otros efectos desfavorables en la salud.

