Susana Giménez destrozó a Moria Casán en vivo y ella le respondió

Ante la insistencia de Latorre sobre las frecuentes alusiones de Moria a Susana, la misma agregó: “Para que le den un poco de prensa, pero no sé por qué, sinceramente”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1861147003641532456&partner=&hide_thread=false Moria Casán y Graciela Alfano estuvieron en #LaDivinaNoche con Dante Gebel y las risas no faltaron: "Somos malísimas". #lovieneltrece pic.twitter.com/zS6BsSkPw5 — eltrece (@eltreceoficial) November 25, 2024

Pero como era de esperarse, la respuesta no pasó desapercibida y rápidamente llegó a los oídos de Moria, quien, fiel a su estilo, no dudó en contestar. En Intrusos (América TV), Pampito reveló un audio donde la diva del teatro lanzó artillería pesada: “No registro a esa señora, no miro programas de entretenimiento y me chup… un huevo. Me vinieron a buscar a la salida del streaming, dijo que necesitaba prensa. Y sí, qué querés que le diga a esta mujer que está anclada en una nube de pedo. Está gagá”.

Sin embargo, Moria no se detuvo ahí y añadió con ironía: “Están por hacer una serie de mi vida, estoy en cuanto TikTok hay, no puedo creer que los chicos me tengan como… Me impresiona mi fama, me excede mi propia fama. A lo mejor piensa eso ella de mí. No me imaginé a esta señora mandándome un saludo a mí ni nadie, nunca sabe nada de nada. Está en una nube de pedos, gagá”.

Un historial cargado de tensiones

De igual modo, es importante aclarar que esta no es la primera vez que Moria y Susana protagonizan enfrentamientos públicos. En más de una ocasión, ambas han dejado entrever sus diferencias. Un episodio icónico tuvo lugar en el año 2020, luego de que Moria criticara duramente a Susana después de que esta, desde Punta del Este, comentara que los pobres deberían trabajar en el campo, algo que desató una controversia. En respuesta, Moria declaró que Susana vivía en "otro planeta solar" y subrayó que nunca habían tenido un vínculo amistoso, desmintiendo la percepción popular de una relación cercana entre ambas.

La dinámica entre estas divas trasciende lo personal y se convierte en parte del ADN del mundo del espectáculo argentino. Susana, ícono de la televisión, y Moria, referente del teatro y la ironía mordaz, representan estilos opuestos que chocan de manera explosiva cada vez que cruzan caminos.

image.png

Mientras tanto, los televidentes siguen atentos cada nuevo capítulo de este enfrentamiento que promete continuar dando tela para cortar. ¿Será esta una guerra sin tregua o solo otro episodio pasajero en una historia de rivalidad que parece no tener fin? Lo cierto es que, cuando las grandes divas hablan, el espectáculo se encuentra garantizado.

----------------------------

Más contenido en Urgente 24

La acusación que descoloca a Dalma y Gianinna Maradona: "Les conté todo y no hicieron nada"

Estafas en WhatsApp: El truco desconocido para mantenerse a salvo

Banco Nación sale a la cancha con su promo más solicitada: Hasta cuándo está vigente

El outlet del momento vende ropa desde $3.000: Cómo llegar