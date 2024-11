Tensión con Rusia: Los "ataques preventivos" OTAN y los búnkers de Alemania

"Ahora necesitamos reponer las existencias de armas operativas que se han agotado. También necesitamos invertir más en defensa aérea y sistemas de ataque de precisión. Este es un nuevo debate en la OTAN , y me alegro de que hayamos cambiado la actitud hacia la idea de que somos una alianza de defensa y no nos sentaremos y esperaremos a que nos ataquen, y luego reaccionaremos. Lo inteligente es no esperar, sino atacar a los lanzadores en Rusia si nos ataca una combinación de ataques de alta precisión. Es necesario ya que desactivará los sistemas utilizados para atacarnos y debemos atacar primero", afirmó el almirante Rob Bauer, en una conferencia en Bruselas.