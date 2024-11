Pampita rompió el silencio tras la polémica nota con Susana Giménez

Qué dijo Pampita tras los dichos de su exsuegra

Es preciso recordar que hace algunos días quien explotó luego de la entrevista televisiva fue Lucila Fernández Llanos, madre de Roberto García Moritán.

“Entrevistó a alguien sin estudiar un poquito el tema, a pesar de que tenía preguntas escritas, preguntó cualquier cosa. Está rara Susana”, dijo la mujer quien defendió a su hijo luego de que Susana Giménez lo tildara de "estúpido".





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1858958671809519763&partner=&hide_thread=false La MAMÁ DE MORITÁN DESTROZÓ a Susana Giménez tras la entrevista con PAMPITA



"Una maleducada y patética Susana"

"Una ídola Caro que lo defendió"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/0B0Iryl45H — América TV (@AmericaTV) November 19, 2024



Al respecto, cuando a Pampita le preguntaron sobre las declaraciones de su exsuegra, dijo: "No me pasa nada. No me meto. Cada uno que diga lo que quiera. La verdad la sabemos Robert y yo".

"Entiendo a veces que sin información hayan otras interpretaciones pero no me corresponde a mí decir las cosas", agregó y aseguró: "Me pongo en su lugar de mamá y entiendo".

