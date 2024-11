Denunciaron a Toviggino, Beligoy y Jara por "estafas y defraudaciones" en partidos

La denuncia del legislador es por los dudosos arbitrajes que Jara realizó en al menos tres partidos de las categorías B Metropolitana y Primera C (Argentino de Rosario vs. Atlas, Luján vs. Lamadrid y Sacachispas vs. Deportivo Merlo), donde se sospecha que habría cobrado al menos cinco penales insólitos y agregó entre 7 y 15 minutos para alterar los resultados.