Martín Palermo habló de Boca, pero de Fernando Gago: "Prefiero no hablar"

Embed - OLIMPIA, BOCA Y MARADONA: imperdible mano a mano con Martín Palermo en #ESPNF90

Martín Palermo evitó la polémica al hablar sobre Boca: “Prefiero no hablar”

No obstante, el exdelantero buscó esquivar la polémica al referirse a la actualidad del “Xeneize” que, si bien mejoró en las últimas semanas, atraviesa un momento delicado a nivel futbolístico: “A Boca no pude seguirlo como para hacer un análisis más en profundidad. No me voy a poner ni de él (por Fernando Gago) ni del momento de Boca, porque ya saben que de mí no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal. Entonces, prefiero no hablar”, sentenció.