Martín Palermo, Copa Libertadores: Historia de Olimpia, Luis Cubillas y Nery Pumpido

"Más allá del título es la consagración de un esfuerzo muy importante en este club que como dije cuando llegué, es tan grande que no podía ser para mi de paso, sino poder quedar en la historia", manifestó él en conferencia de prensa desde Pedro Juan Caballero.

"Esto es el comienzo, no me voy a conformar con este título solamente, habrá que pensar en cerrar el año, disfrutarlo y obviamente para el próximo año tendremos nuevos desafíos, nuevos objetivos y obviamente con la camiseta del Olimpia", acotó, anticipando una ambición de Copa Libertadores de América.

Vale recordar que es la 1ra. consagración de Martín Palermo en su carrera como entrenador.

"No fueron tantos los logros en 10 años, pero sé que todo eso me ayudó a madurar, a seguir aprendiendo como entrenador. Al principio me fue difícil pero creo que en cada club que estuve fui aprendiendo, me fui exigiendo, toda la gente que estuvo acompañándome en cada proceso dentro del cuerpo técnico, me exigió, me ayudó también a que yo sea ambicioso y que cada vez me exijo más a mi mismo y a ellos también les exijo como me exigen a mi", explicó.

Copa Libertadores

Fundado por el padre del fútbol paraguayo, el neerlandés William Paats, ganó 3 veces la Copa Libertadores de América y 1 vez la Copa Intercontinental.

La elección de Osvaldo Domínguez Dibb como presidente en 1976 es una parte clave en la historia de Olimpia.

Domínguez Dibb contrató al ex River Plate, el uruguayo Luis Alberto Cubilla como director técnico, quien en 1979 llevó al club a conquistar su 1ra. Copa Libertadores, ganándole a quien era el bicampeón, Boca Juniors, y dio la vuelta olímpica en La Bombonera. En competencia de Libertadores sólo lo había conseguido el Santos FC.

Según Wikipedia, "(...) el presidente de Boca le había ofrecido al presidente de Olimpia Osvaldo Domínguez Dibb un maletín lleno de dinero, con el objetivo de que el club paraguayo se dejara derrotar en el encuentro revancha, y así pasar a una finalísima en Montevideo (donde se disputaban los partidos extras por el título). El Presidente Decano rechazó la propuesta con una simple pero importante frase que quedaría en la historia del club: "La Gloria no Tiene Precio". Y así el "Rey de Copas Paraguayo" lograba su 1ra. Copa Libertadores y su 1er. título internacional."

Olimpia repitió otra vez en 1990, otra vez con Cubillas como entrenador. Y aquel año ganó también la Supercopa (dejó en el camino a River Plate, Racing Club y Peñarol), y al ganar ambas no tuvo rival para la Recopa, que le fue adjudicada en forma automática.

Perdió la Intercontinental ante el AC Milan, entrenado por Arrigo Sacchi.

La 3ra. Libertadores de Olimpia la ganó en 2002, entrenado por Nery Pumpido. Fue un acontecimiento especial porque era el Centenario del club y porque perdió el partido de ida y tuvo que remontarlo en la revancha ante Sao Caetano, de Brasil.

Ahí están los espejos donde deberá mirarse 'el Titán' en este nuevo desafío que se propone.

