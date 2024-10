Boca: Fernando Gago sigue pasando la escoba

MERENTIELSEDESPACHOENLASREDESPORLOSPENALESERRADOSAGUANTEBOCAFOTO1.jpg El uruguayo sería otro de los borrados.

El uruguayo no se negó y para sumarle al equipo sacrificó su puesto natural. Lo insólito es que el ex entrenador de Racing y ahora de Boca le pida que mejore el rendimiento y haga goles. Habría que explicarle al señor Gago que él hizo que saliera del área, entonces no le puede pedir goles en esa posición, además que es antinatural para él.

De esta forma Miguel Merentiel pagaría la incompetencia del entrenador y terminará en el banco de suplentes siendo reemplazado seguramente por Agustín Martegani.

Es obvio que cuando un entrenador nuevo llega empieza a hacer cambios para imponer su juego e idea, el tema que no hay que hacerlos por hacer y para dar una imagen de alguien que no se es. Gago seguirá el mismo camino que sus antecesores por obedecer al presidente, Juan Román Riquelme que tampoco tiene las agallas para sentarse a dirigir y lo hace desde las sombras para no exponer su nombre.

