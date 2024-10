Un bodegón en Buenos Aires para comer barato, rico y abundante

El plato más tentador que, según adelantó la Chica del Brunch, debe pedirse con anticipación es el Osobuco. Para cinco personas, acompañado de agnolottis enormes rellenos de jamón y queso. Por supuesto, tiene postres para tentarse también, como budín de pan, flan mixto, panqueques de dulce de leche.

La chica del brunch on Instagram: "COMER POR MENOS DE $10 MIL PESOS en este bodegón Con Platos x $8500 y fuenton de Osobuco para 5 personas y desabrochar cinturones. No se diga mas PLAN DÍA DE LA MADRE?! Pues acá tienen uno barato! Los vecinos del barrio lo conocen y donde comí bien se vuelve siempre. Hace dos años que no pisaba este lugar que se agrandó y te hace buñuelos mejor que la abuela Ambiente relajadisimo y es para ir en grupo porque las porciones no son normales! Sea ud bienvenido a @laochavita Pieres 1399 con reserva 4.5 estrellas de 2.2K de reseñas hechas impecable Precios: Mila napo con fritas $8500 La lasaña está pensada para dos personas y por persona podes cenar por $6750 El Osobuco es el único plato que se encarga con anticipación y comen 5 personas por $11k por persona Hay coca grande de vidrio Lo único que no me mató esta vez fueron los postres pero el resto salió impecable Dicho por el mismísimo dueño: "mantenemos los precios para que la gente pueda seguir viniendo" y ESO es ponerse la camiseta #bodegon #barato #diadelamadre #buenosaires #comidacasera"