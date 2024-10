Leonardo Cositorto 2025: Desde la cárcel, se lanzó como candidato a diputado nacional.

El líder de Generación Zoe puso como ejemplo a Cristina Kirchner y a Fernando Espinoza para darle solidez a su idea. “Me voy a presentar, obviamente si no me prohíben, porque así como se presenta la señora Kirchner con condena y todo, sigue libre y dando cátedra en las universidades (me imagino que debe ser una cosa espectacular lo que enseña), entonces yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa, lo puedo regalar a la Fundación de Margarita Barrientos”, confirmó durante una entrevista a LN+.