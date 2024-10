Obama y estrellas a los pies de Kamala Harris y The Washington Post neutral

Los Obama respaldaron a Harris en julio y ambos hablaron en la Convención Nacional Demócrata en agosto.

Según una nueva encuesta del Washington Post/Schar School, la carrera sigue muy reñida entre Harris y Trump en siete estados clave y decisivos. Se reveló que Harris lidera en Georgia con el 51% frente al 47%, mientras que Trump está ligeramente por delante en Arizona con el 49% frente al 46%.

Hasta el miércoles, casi 2 millones de georgianos votaron anticipadamente, superando los primeros ocho días similares de votación anticipada en 2022, 2020 y 2018, según la oficina del Secretario de Estado de Georgia, según supo Abc News.

The Washington Post neutral

A menos de dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2024, The Washington Post sorprendió al mundo al anunciar que no tomará partido por ninguno de los dos candidatos. La noticia resonó en todos los medios internacionales porque rompió con una tradición.

Por primera vez en más de tres décadas, anunció este viernes (25/10) que su consejo editorial no respalda ni a Trump ni a Harris. El contraste entre el apoyo de Hollywood a Harris y la posición neutral del Washington Post, de tendencia progresistas, no podría ser más marcado. Mientras el espectáculo abraza la causa, la prensa da un paso atrás.

“Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a los candidatos presidenciales”, dijo Will Lewis, editor y director ejecutivo del periódico, en un comunicado. Asimismo, detalló que no respaldarán en ninguna elección presidencial en el futuro.

El Post seguía la tradición de no respaldar a ningún aspirante a la Casa Blanca hasta que cambió de postura en 1976 y apoyó entonces al demócrata Jimmy Carter, tras el escándalo del Watergate que el propio diario había destapado. En los últimos cuatro comicios (2008, 2012, 2016 y 2020) había apoyado a los candidatos demócratas.

image.png

La inesperada decisión de los líderes del Post a pocos días de la elección considerada ampliamente como la más importante en la historia reciente de Estados Unidos desató la indignación de varios, como el de ex director ejecutivo Marty Baron, quien tildó el comunicado “cobardía, cuya víctima es la democracia”. “Es preocupante la falta de carácter de una institución famosa por su valentía”.

Susan Rice, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y ex asesora de política interna de la administración Biden dijo:

“Hasta aquí llegó el lema 'La democracia muere en la oscuridad'”, dijo, en referencia al eslogan oficial del periódico. “Esta es la medida más hipócrita y cobarde de una publicación que se supone debe exigir cuentas a quienes están en el poder”.

Robert Kagan, el editor general del periódico, decidió renunciar al consejo editorial luego del anuncio del periódico de no respaldar a ningún candidato.

La dirección del Post defiende que el hecho de no tomar partido por ninguno busca la vuelta a la defensa del periodismo independiente. Lewis defendió: “Carácter y coraje al servicio de la ética estadounidense, veneración por el estado de derecho y respeto por la libertad humana en todos sus aspectos”.

Lewis agregó que no respaldar a nadie era, en su opinión, también una declaración en apoyo a la capacidad de los lectores de tomar sus propias decisiones sobre la más importante de las decisiones estadounidenses. Sin embargo, otros sostienen que post ha confundido a sus lectores dejándolos a la deriva sin una guía en un momento decisivo.

La decisión del Washington Post llega después de que el multimillonario propietario de Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, tomara una decisión similar a principios de esta semana, al bloquear un plan de apoyo presidencial a Kamala Harris. Esa medida desencadenó renuncias de alto perfil en la publicación en medio del enojo del personal.

La editorial de The New York Times, The Boston Globe, The New Yorker, Vogue y la revista Rolling Stone apoyaron a Harris. The New York Post, propiedad del magnate Rupert Murdoch, anunció este viernes su respaldo a Trump.

