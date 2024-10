Kamala Harris a la caza de votantes republicanos en Fox News

Este acuerdo surgió para evitar un vergonzoso juicio por difamación, ya que el medio promovió teorías de conspiración alegando fraude electoral en el 2020, en el momento en que Donald Trump perdió las elecciones contra Joe Biden.

Pero la que tendrá que responder preguntas es Harris que contará con aproximadamente 25 o 30 minutos para contestar los interrogantes de Bret Baier que codirigió la cobertura especial Democracia 2024 del canal Fox News de la Convención Nacional Demócrata y la Convención Nacional Republicana. También ha moderado debates de las primarias presidenciales republicanas y reuniones públicas con candidatos de todo el espectro político.

Pensilvania en disputa

Harris también visitará este miércoles el condado de Bucks, en las afueras de Filadelfia, acompañada por más de 100 partidarios republicanos, incluido Adam Kinzinger, ex congresista y miembro del comité que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump que buscaban revertir la derrota electoral.

Así, con esta doble cita, Harris continúa con sus intentos de cortejar a los votantes desilusionados con Trump. Las últimas encuestas coronan a Kamala Harris con una ventaja de tres puntos sobre su rival Donald Trump (46% frente a un 43%). Su estrategia ahora parece centrarse en proyectar una imagen de unión y diálogo para diferenciarse de la retórica extremista y agresiva (que la puede ayudar) del republicano.

En una jugada inteligente la demócrata en agosto reveló que nombrará a un republicano para el gabinete si es elegida en las elecciones presidenciales de noviembre.

A principios de este mes, la ex congresista republicana Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, instó a los votantes a poner al país por encima del partido y votar por Harris, diciendo que Trump no estaba capacitado para liderar el gobierno de Estados Unidos.

image.png Harris estará acompañada por más de 100 partidarios republicanos, en su visita condado de Bucks, en las afueras de Filadelfia.

Tanto Harris como el expresidente Donald Trump consideran que Pensilvania es un estado clave en la carrera presidencial, ya que ha atraído más de 500 millones de dólares en gastos de publicidad televisiva y reservas hasta fin de año, la mayor cantidad de cualquier estado del país. “Los demócratas temen que cualquier error aquí, grande o pequeño, pueda inclinar la balanza en su contra”, anotó Político.

La presencia fuerte de Harris en el estado clave refleja la creciente ansiedad dentro de los círculos demócratas sobre el menguante impulso de ella en el puñado de estados electorales decisivos.

“El camino de Harris hacia la victoria depende de su capacidad para movilizar a los votantes mayoritariamente demócratas de Filadelfia, Pittsburgh y los suburbios circundantes, una coalición que depende de un buen desempeño entre los votantes de color. Si la campaña no logra que acudan a las urnas, el estado —y la carrera presidencial— podrían perderse”, analizó el diario mencionado.

