El Partido Colorado denunció a empresa JxC / Patricia Bullrich por 'juego sucio' en Uruguay

De acuerdo al registro mercantil de Argentina, Quarq SAS, con sede en la ciudad de Mendoza, tiene como titular al asesor en comunicación política Mariano Ardito, un proveedor que suele trabajar con distintos sectores políticos. El portal argentino Chequeado, difundió que esa empresa invirtió en más de 400 avisos publicitarios a favor de la candidatura a la Presidencia de Patricia Bullrich, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, destinada a varias provincias de ese país. (...)".

Mariano Ardito

Tiempo atrás, el Diario UNO de la ciudad de Mendoza presentó así al mencionado Ardito:

"El diputado nacional de Neuquén, Rolando Figueroa, pasará a la historia como el gobernador que logró destronar y romper la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino que gobernó esa provincia durante 60 años. Pero detrás de ese triunfo estuvo la estrategia del comunicador mendocino y especialista en marketing Mariano Ardito, que coordinó esa campaña y también la del electo gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek.

Sin ser una figura pública, Ardito es un nombre por demás conocido en el mundo de la política mendocina y nacional. Él se involucró en varias campañas de Alfredo Cornejo, participó en la de Rodolfo Suarez y ahora con su equipo, en el que está el afamado politólogo Mario Riorda, Derek Hampton y 'Momo' Ousset, volvió a cosechar dos triunfos más para sumar a su currículum.

Ardito lideró la estrategia digital que colaboró enormemente para que Figueroa sea el próximo gobernador de Neuquén, aún sin tener espacio en los medios tradicionales de promoción política. (...)".

mariano ardito.webp Mariano Ardito.

mario-riorda.jpg Mario Riorda.

Reputación Digital

Volvamos a LaDiaria:

"(...) Según el Centro de Transparencia Publicitaria de Google, Quarq mantenía hasta el lunes más de 40 anuncios activos, entre los que se encontraban los dirigidos a Ojeda, así como publicidades a favor de Yamandú Orsi.

Por otra parte, el video activo más antiguo de la biblioteca de anuncio es uno que publicita las actividades de Riorda, algo que fue señalado por Ojeda en su conferencia de prensa. Ese es, hasta ahora, el único punto de contacto visible. No obstante, Quarq SAS no fue la única empresa que difundió este tipo de contenido.

De acuerdo a esa misma plataforma, Reputación Digital SAS también difundió anuncios de este estilo, algunos coincidentes con los difundidos por Quarq. Esa compañía pertenece al consultor José Norte Sosa, quien fuera señalado como el autor del informe de redes que habría detectado operaciones de bots (cuentas falsas automatizadas) en las conversaciones de redes sociales sobre la denuncia de Romina Celeste a Yamandú Orsi en marzo de este año. (...)".

Por otra parte, desde Reputación Digital se publicitó contenido de “prensaoriental.com”, una web que simula ser un portal de noticias. Su dominio fue registrado en febrero de este año, y si bien los titulares de las “noticias” difundidas son verdaderos, es utilizada para la viralización de contenido favorable a la campaña del Frente Amplio. (...)".

Encuestas

En tanto a 1 semana y media de las elecciones en Uruguay, la consultora Factum presentó en VTV Noticias una nueva encuesta de intención de voto por partido, que, de acuerdo con el informe, “absorbe los principales temas de la agenda pública posterior a las internas y hasta finalizar setiembre”, a la vez que “el comienzo formal de la campaña electoral en medios masivos de comunicación”: 44% votaría al Frente Amplio (FA), que se mantuvo igual con respecto a la medición anterior. El Partido Nacional (PN) tiene una estimación de voto de 24%, lo que implica una caída de 3 puntos porcentuales, mientras que el Partido Colorado (PC) creció 2 puntos, pasando de 15% a 17%.

Cabildo Abierto (CA) se mantiene en 4% y el Partido Independiente (PI) en 3%. Identidad Soberana (IS), el partido liderado por Gustavo Salle, tiene 3% de intención de voto, a diferencia de la encuesta anterior, en la que no figuraba. Unión Popular-Frente de Trabajadores, con Gonzalo Martínez a la cabeza, tiene 1%; en tanto, 3% votaría en blanco o anularía su voto. Cabe recordar que Factum no presenta indecisos en sus informes.

Factum también distingue entre “voto fuerte” y “voto débil”, una variable que en esta medición mostró que 80% tiene una decisión "fuerte" y 20% una decisión "débil".

En los resultados desagregados, del 44% que votaría al FA, 38% tiene una decisión "fuerte" y 6% "débil"; el PN tiene 20% de voto "fuerte" y 4% "débil" y entre los que se inclinan por el PC, 13% tiene una decisión "fuerte" y 4% una decisión "débil".

De acuerdo con Factum, la debilidad del voto en la suma de los partidos de la coalición “se asocia mayoritariamente a dudas sobre el voto dentro de los partidos de la coalición”, mientras que la debilidad del voto al FA “no aparece necesariamente asociada a la duda con otros partidos, pues no surge una preferencia clara por partidos fuera del FA”.

La suma de los porcentajes de los partidos de la coalición totaliza 48%, frente al 44% del FA. En octubre de 2019 la coalición tenía 57% de estimación de voto, mientras que el FA cosechaba 38%.

En esa línea, la encuestadora señala que “se aprecia un escenario donde el FA aparece mejor posicionado para octubre de 2024 respecto a octubre de 2019, con un incremento en la estimación de voto de 5 puntos porcentuales”, y la coalición gobernante “experimenta una pérdida neta de 6 puntos con respecto a lo obtenido en 2019”.

Factum aclara que la suma de los partidos de la coalición “no debe tomarse como una sola unidad de cara a las elecciones parlamentarias, dado que la composición del Parlamento no corresponde a la relación entre la suma de partidos de la CR, por un lado, y el FA, por otro, dado que las bancas se adjudican partido por partido”.

Milei + IA

Ojeda señaló en Ciudad de Buenos Aires: “Si la crítica viene por el lado de que hemos comprendido el cambio de época, que hay una nueva política, con cosas que antes no funcionaban y ahora funcionan, y cosas que antes funcionaban y ya no funcionan más, yo acepto la comparación. El mundo cambió y la sociedad cambió; el que lo entiende avanza al futuro, y el que no lo entiende queda en el pasado”.

Ojeda agregó que él viene “a interpelar el paradigma tradicional y a decirle a la gente que hay una nueva política que llegó para quedarse”, y subrayó que “es verdad que esa nueva política, en Argentina, se llama Javier Milei”.

En Montevideo, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se reunió para analizar el trámite de la campaña electoral de cara al 27/10, y se habló del falso debate en 'Santo y Seña' entre el candidato Andrés Ojeda, y una recreación basada en inteligencia artificial (IA) del candidato frenteamplista, Yamandú Orsi.

El senador y coordinador de la campaña del FA, Alejandro Sánchez, informó sobre las conversaciones que mantuvo con el conductor del programa, Ignacio Álvarez, motivo por el que advirtió sobre el uso que se le iba a dar a la IA. Fue una obvia operación de Álvarez a favor de Ojeda.

En la emisión del programa, Álvarez justificó la apelación a la IA en que Orsi rechazó otorgarle una entrevista.

Sánchez: “Hay que juzgar si desde el punto de vista periodístico es ético o no hacer una entrevista que nunca se realizó. Es un tema que imagino que el periodismo discutirá. Yo creo en el periodismo serio, profesional, e imagino que hay espacio suficiente en el periodismo uruguayo para contener esas intenciones. Mañana podría ser al revés. Con IA podría hacer que los periodistas me pregunten lo que yo quiera”.

