Uruguay gira al centro: Yamandú Orsi supera 'aireoso' al candidato de Lacalle Pou

Yamdandú Orsi, candidato del FA, viene sumando mes a mes varios puntos en intención de voto, más aún tras sortear la denuncia fake de abuso. Es que la propia denunciante, la militante trans del PN Romina Celeste, admitió que haber mentido con que Orsi la quizo abusar, porque "alguien" le ofreció un cargo: terminó presa y con la apertura de una causa en su contra.

Por lo que las elecciones coronarían como ganador, y en primera vuelta, al candidato del Frente Amplio.

Lacalle Pou en cuenta regresiva: un adiós sin sucesor

El oficialismo (PN) en el último tiempo ha perdido cierto apoyo popular por estar envuelto en un escándalo tras otro, como el caso de espionaje y tráfico de influencias por el que ha rodado la cabeza del ex secretario personal de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y además porque un senador del partido fue condenado por abuso de menores.

En cuanto al ex jefe de seguridad de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, este 'mano derecha' del presidente conformaba una red criminal que lucraba con la emisión de pasaportes y documentos uruguayos falseados para ucranianos y rusos.

image.png Alejandro Astesiano y Lacalle Pou.

Otro tema que dañó la gestión de Lacalle Pou, es el caso del senador de su partido que está acusado de abuso de menores.

Gustavo Penadés (Partido Nacional), exsenador de la bancada de Lacalle Pou e imputado en octubre pasado por 11 delitos de explotación sexual de menores, ocupó varios meses la primera plana de los diarios de Uruguay. Al ex funcionario no sólo lo denunció la militante trans Romina Celeste, quien repartió denuncias para todos lados (y admitió que eran falsas) sino otras 10 personas, lo que da cuenta que no hay un lawfare en su contra.

Incluso este año salieron a la luz unos mensajes que Penadés mantuvo con una supuesta víctima, que le reclama empleo y le menciona de su abuso a los “13 pirulos”.

¿Te llegan mis mensajes? Pensar que cuando era yo pendejo me atomizabas a mensajes para coger. Con 13 pirulos ¿Te llegan mis mensajes? Pensar que cuando era yo pendejo me atomizabas a mensajes para coger. Con 13 pirulos

El semanario Brecha difundió las conversaciones que el exsenador Penadés mantuvo con un hombre, justo unos días antes que la militante trans Romina Celeste Papasso efectuará la primera denuncia en su contra que derivó en las posteriores 11 imputaciones.

image.png Gustavo Penadés (archivo, octubre de 2023). Foto: Ernesto Ryan

Del mismo modo, el gobierno de Lacalle Pou vivió un fuerte sacudón por la entrega del pasaporte uruguayo al narco Sebastián Marset (en el 2020), que se llevó puesto al excanciller Francisco Bustillo y hasta manchó la investidura presidencial.

Todo se remonta a cuando este narco uruguayo estuvo detenido en Emiratos Árabes, en el 2020, por tener un pasaporte paraguayo falsificado. Marset era buscado por la Interpol por múltiples causas de homicidio y liderar una banda de tráfico de estupefacientes en varios países.

Sebastián Marset es por estos días el narcotraficante charrúa más buscado en el Cono Sur. Este capo narco llegó a ser futbolista profesional en la B paraguaya (Deportivo Capiatá) mientras era buscado por la Interpol y hasta burló megaoperativos y allanamientos -en Bolivia, Uruguay y Paraguay-.

Sus ‘chanchullos’ incluso salpicaron al exmandatario paraguayo Horacio Cartes.

image.png Sebastián Marset, fundador del Primer Cartel Uruguayo y que opera en Latam.

En ese entonces, Marset, detenido en tal país árabe por tener un pasaporte falso -de Paraguay-, solicitó al estado uruguayo que le otorgará otro pasaporte: la Dirección Nacional de Identificación Civil uruguaya finalmente le imprimió uno con vigencia hasta el 2031.

Más tarde, la exfuncionaria responsable, Carolina Ache, le aportó a la Justicia uruguaya pruebas en audios para desligarse del caso Marset, pero éstas exhibieron que el asesor presidencial Roberto Laftluf le pidió que borrará rastros, tal como a Guillermo Maciel (subsecretario del Interior que le avisó del narco en Emiratos Árabes), a “solicitud del presidente” Lacalle Pou.

Nos piden que borremos los mensajes de Whatssapp… Maciel también los borró Nos piden que borremos los mensajes de Whatssapp… Maciel también los borró

La Fiscalía General de Uruguay decidió esta semana abrirle un sumario a una funcionaria por la “desaparición” del audio en el que narco Sebastián Marset declaró ante las autoridades sobre el homicidio de Alfredo Rondán.

En octubre de 2021, Sebastián Marset fue arrestado en Dubái (Emiratos) por viajar con un pasaporte paraguayo falso, tras lo cual solicitó un nuevo pasaporte de Uruguay para salir del país legalmente: ese es el origen del 'caso Marset', como reveló Urgente24.

Aunque el embajador uruguayo en Emiratos Árabes Unidos supuestamente instó a la cautela en el caso, rápidamente se le otorgó un nuevo pasaporte y se le permitió salir del país. Marset ha permanecido prófugo desde entonces.

image.png El capo narco uruguayo Sebastián Marset, y exfutbolista de la "B" paraguaya -bajo otras identidades falsas- que operaba en Bolivia y en otros países de Latinoamérica, lavaba dinero a través de iglesias evangélicas y otras sociedades.

Sebastián Marset, prófugo de la Justicia y quien enfrenta causas de tráfico de drogas, lavado de activos y homicidios, fue absuelto del asesinato de Alfredo Rondán (en agosto de 2018) no por “inocente” sino debido a que se perdieron pericias y se “desvanecieron pruebas”.

Por ello, la Fiscalía General uruguaya inició esta semana un sumario a una funcionaria de la Fiscalía de Atlántida por la “desaparición” del audio en el que Sebastián Marset declaró ante la fiscalía sobre el homicidio ocurrido en la rambla de Las Toscas el 14 de agosto de 2018, según informa La Diaria.

El fiscal sumariante es Federico Oyhanarte, quien realizó 11 meses de investigación interna y tomó todas las declaraciones de los intervinientes en el caso judicial del que Marset fue absuelto por errores y omisiones en el proceso penal, además de por las pérdidas de las pruebas: no había material probatoria para acusarlo porque se había "extraviado".

Tal como señala La Diaria, "Marset declaró en agosto de 2018 ante la fiscal Darviña Viera por más de una hora. A pedido de la defensa de Marset, que llevaba adelante el abogado Iván Almeida, la declaración fue calificada de reservada y nunca fue entregada a la defensa de la víctima, que insistió varias veces en tener acceso a ella, pero siempre se le negó"

Fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que en esa declaración Marset pidió protección de las autoridades y mencionó algunos vínculos que tenía con la Brigada de Narcóticos, además de mencionar a dos personas vinculadas a Rondán que luego fueron asesinadas Fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que en esa declaración Marset pidió protección de las autoridades y mencionó algunos vínculos que tenía con la Brigada de Narcóticos, además de mencionar a dos personas vinculadas a Rondán que luego fueron asesinadas

Tal como contó Urgente 24, Marset es el cabecilla de una red criminal que trafica cocaína a puertos de Europa y África, y está prófugo de la Justicia paraguaya por el asesinato de un fiscal, por su propio país, Brasil y USA por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Llamativamente el narco charrúa se mantiene en libertad porque puede escabullirse en megaoperativos como el de Bolivia, traspasando fronteras fácilmente.

