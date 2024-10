Encuesta en Uruguay: Yamandú Orsi triunfaría, pero en balotaje

Indecisos

La encuestadora resaltó que un 10% de la población consultada es “indecisa”. Éstos mostraron la posibilidad de votar a diferentes candidatos. 59% dice que “podría votar” por Yamandú Orsi, pero 49% dice lo mismo de Álvaro Delgado y 37% de Andrés Ojeda.

Volviendo a los partidos, si se comparan los resultados actuales con los de la medición anterior, el Frente Amplio creció dos puntos (de 41% a 43%), el Partido Nacional perdió 1 (de 22% a 21%), el Partido Colorado creció 2 puntos (de 13% a 15%), Cabildo Abierto permaneció igual (3%), y el Partido Independiente sumó 1%.

image.png El oficialismo durante su mandato perdió 5 puntos en la intención de voto y la oposición sumó 9.

“Si se mira la evolución con una mirada de mediano plazo el Frente Amplio parece retornar a sus niveles habituales luego de una oscilación a la baja en agosto, el Partido Nacional no logra recuperar niveles superiores al 25% que tuvo hasta junio, y el Partido Colorado registra un nuevo crecimiento, que lo ha llevado de 7% en abril a 15% en setiembre”, analizó Equipos.

Ante estos números que muestran un crecimiento sostenido para el candidato colorado, Andrés Ojeda, y una baja para su partido, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se mostró optimista:

"No tenga dudas de que vamos a tener mayoría parlamentaria en octubre, no tenga dudas de que vamos a ganar el balotaje y no tenga dudas de que la coalición con esta, más algún agregado que va a tener, va a estar gobernando el Uruguay", según supo El País.

Asimismo, dijo que a él le interesa que todos los partidos miembros de la coalición "voten bien" y que quiere que su partido "vote solo un poco mejor que el resto para liderar la coalición de gobierno".

