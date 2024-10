Adabel Guerrero reveló que sufrió depresión tras ser madre

La recomendación de Adabel Guerrero tras sufrir depresión

Por otro lado, Adabel Guerrero aprovechó la nota para referirse a la "red de contención profesional". "Por ahí lo usan como una descarga pero siguen haciendo las mismas cosas que deberían cambiar", comenzó diciendo.

"Me he enojado mucho con amigas porque no cambian", reveló. "Me parece que a veces hay que tener una red de contención profesional porque sino desgastas a las amistades, desgastas a las parejas", agregó posteriormente.

En ese entonces la conductora Andy Clar comentó: "Yo creo que son cosas distintas. ¿No? Como que por un lado está bueno la red de contención y el apoyo profesional".

Por otro lado señaló "hay un montón de alternativas hoy" quien a los 17 años comenzó a psicoanalizarse. "Yo encontré ahí un espacio de contención, de deshago, de cambiar estructuras de pensamientos", aseguró.

