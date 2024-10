La dura advertencia de Pampita en medio de la separación con García Moritán

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1842244540356346166&partner=&hide_thread=false Pampita está harta y lo demostró al llegar de viaje. La modelo y empresaria habló en #SociosDelEspectáculo: “Espero que termine el tema de una vez por todas”.@socioseltrece pic.twitter.com/fTFHC7VLyA — eltrece (@eltreceoficial) October 4, 2024



"A mí me importa mucho la verdad. Siempre me ha importado mucho la verdad. Todos me conocen y a veces si es necesario tener que salir a mostrar la verdad, y no queda otra más que mostrar la verdad me veo en esa situación que obviamente no me gusta", dijo sobre los chats que ha compartido en redes sociales dejando en claro que cuando lo sienta necesario aplicará ese método de "esclarecimiento".