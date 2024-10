Huracán Milton: Muertes, múltiples tornados y graves inundaciones

Muertes

Las autoridades evalúan los daños y las pérdidas materiales y humanas. Medios norteamericanos confirmaron que la “tormenta del siglo” mató al menos a 4 personas de una residencia de ancianos en el condado de St. Lucie. Se registraron al menos 19 tornados en numerosos condados que destruyendo alrededor de 125 casas.

Asimismo, 5 personas fueron hospitalizadas después de que varios tornados golpearan las comunidades de Wellington, Acreage y Loxahatchee en el condado de Palm Beach.

Los funcionarios estatales informaron de al menos 42 rescates y 2 arrestos por saqueo.

Imágenes impactantes proliferaron en las redes de dos eventos que exhibieron el paso devastador del Milton: una grúa de construcción cayó sobre un edificio en San Petersburgo dañando varios de sus pisos; el estadio Tropicana Field de los Tampa Bay Rays fue desmantelado; Walt Disney World en Orlando inundado.

Si bien se espera que las condiciones meteorológicas empiecen a mejorar en el Estado en las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne, Florida, alertó a los floridanos que el peligro no acabó y que se refugien en sus casas ya que continúan los fuertes vientos y se avecinan más inundaciones en toda la zona.

“Un cielo despejado no significa que no haya peligros, así que trate de evitar salir al exterior. Recuerde que existen peligros que van más allá del clima. Evite los edificios dañados, manténgase alejado de los cables eléctricos caídos y no camine ni conduzca por las aguas inundadas. Mientras comienzan las tareas de limpieza, asegúrese de que usted y sus seres queridos se mantengan a salvo”.

El gobernador de Florida, Ron De Santis dijo que el Milton, aunque grande, no fue tan catastrófico como el Helene. "La tormenta fue importante, pero afortunadamente no fue el peor escenario posible. La tormenta se debilitó antes de tocar tierra y la marejada ciclónica, como se informó inicialmente, no ha sido tan importante en general como la que se observó en el caso del huracán Helene".

Helene fue el huracán más mortífero en USA desde Katrina. El temporal de categoría 4 inundó vecindarios, dejó a más de 4 millones de hogares y negocios sin luz, dañó irreversiblemente propiedades y arrebató la vida a más de 200 personas. Aún hoy hay cientos de desaparecidos.

La intensidad de los últimos huracanes y otros sistemas de tormentas de esta temporada, según los expertos han sido potenciados por las temperaturas más cálidas del océano, a raíz del cambio climático.

Esto se refleja en mayores precipitaciones y velocidades de viento de los huracanes, así como en una intensificación más rápida de los ciclones tropicales que se forman en el océano Atlántico, ya que se están volviendo más húmedos.

