Vélez-Huracán 2024: una posible final remueve los flashbacks de 2009

El recuerdo de Vélez-Huracán de 2009

Ese Torneo Clausura, que finalmente Vélez terminaría coronando, tuvo al conjunto dirigido por Ricardo Gareca y al comandado por Ángel Cappa como los dos máximos atractivos.

Cappa había construido a su Huracán mediante el tiki-tiki, con figuras como Pastore, Bolatti, Defederico, Nieto, Toranzo, Goltz, entre otros. Gareca le había dado una impronta muy sólida y contundente a su Vélez, con nombre como el Burrito Martínez, Zapata, Domínguez, Otamendi, Cubero, Moralez, entre otros.

Llegaron al último partido siendo el Globo primero, con 38 puntos, y el Fortín segundo, con 37 puntos. Estaba todo dado para ser un partidazo, pero el cotejo quedó marcado por una supuesta infracción que el árbitro del encuentro, Gabriel Brazenas, nunca cobró.

Larrivey, el choque con Monzón y la definición de Moralez

Al minuto 38 del ST, Joaquín Larrivey quiso definir en el área ante la salida del arquero del equipo de Parque Patricios, Gastón Monzón. El portero estuvo rápido y logró incomodar al delantero de Liniers. Terminaron chocando, y Monzón quedó sentido en el piso. Rápidamente, Moralez capturó la pelota que había quedado muerta, y la mandó a la red.

image.png Vélez campeón 2009

Brazenas convalidó el gol, a pesar de las quejas de todo Huracán. Vélez terminó siendo campeón de manera justa porque había hecho un gran campeonato, pero a ese partido siempre le quedó la espina de una falta que podría haber sido cobrada. Vaya si fue un acontecimiento significativo, que Cappa nunca pudo dejarlo atrás. "Que me hayan arrebatado ese título a mí y a la gente es un dolor que no se me va nunca. En estos 11 años no he pasado un solo día sin pensar en ese partido", dijo el DT hace un tiempo.

