Arturo Vidal se la volvió a pudrir a Ricardo Gareca por no convocarlo: "Está mal"

Arturo Vidal volvió a despacharse contra Ricardo Gareca

“Si yo digo lo que pienso me van a matar. ¿Por qué algunos no dicen la verdad o lo que está pasando? ¿Por qué esperan que yo lo diga? ¿A ti te sorprende que no esté? Y aunque no esté futbolísticamente bien yo, el 'Huaso' (Mauricio Isla), 'Charly' (Carlos Aránguiz), Marcelo (Díaz) si está jugando o los que estén activos tienen que estar porque la selección los necesita. No te podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes?”, insistió Arturo Vidal en respuesta a un periodista mencionando a otros referentes que tampoco son parte de la nómina para jugar contra la “Verdeamarelha” y luego ante los subcampeones de América.