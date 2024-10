Paulo Díaz recibió un tremendo carpetazo de los hinchas de River

image.png

Carpetazo a Paulo Díaz

Es importante poner en contexto. En el último tiempo hubo varias cuestiones que hicieron que Díaz sea cuestionado por los hinchas de River:

La insólita expulsión en la ida ante Colo Colo : fue expulsado por doble amarilla por sujeatarse con un rival antes de realizarse un corner, insólito.

: fue expulsado por doble amarilla por sujeatarse con un rival antes de realizarse un corner, insólito. Declaración antes del partido con Boca: "es una cancha difícil porque el club te hace sentir la localía" había dicho el chileno en conferencia de prensa, lo que generó enojo de los hinchas de River.

A esto se le suma que los otros 3 integrantes de la defensa son refuerzos de muchísima jerarquía: Fabricio Bustos, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

Los simpatizantes de River, se agarraron de todo esto, sumado al error que tuvo Díaz el domingo e hicieron un compilado de resbalones del chileno jugando para el Millonario. Hayan o no terminado en gol, son varios los momentos en los que el defensor se trastabilló y generó chances para equipos rivales.

Una página de X llamada "Videos de River", comenzó a subir material en donde se ven caidas de Díaz por más que el pie de la publicación diga otra cosa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VideosRiver_/status/1840937434252534254&partner=&hide_thread=false Enorme atajada de Ezequiel Centurión contra Colo Colo en 2022. pic.twitter.com/zj4pk2KgY3 — Videos de River (@VideosRiver_) October 1, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VideosRiver_/status/1841117087827214366&partner=&hide_thread=false Espectacular salvada de Rodrigo Aliendro contra Inter en 2023. pic.twitter.com/YlmEte8rSH — Videos de River (@VideosRiver_) October 1, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VideosRiver_/status/1841127369702056273&partner=&hide_thread=false Gran cierre con los pies de Franco Armani contra Atlético Mineiro en 2021. pic.twitter.com/IgYtOY4kYC — Videos de River (@VideosRiver_) October 1, 2024

Marcelo Gallardo es un entrenador que no le tiembla el pulso. Si Díaz sigue teniendo equivocaciones, tiene a Leandro González Pirez detrás, quien ha mostrado buenos rendimientos cuando le tocó ingresar. Por eso mismo, el chileno debe no tener más de estos errores si no quiere perder su puesto.

Más contenido en Golazo24

Riquelme busca que la pesadilla de Javier Milei sea DT de Boca

Alexis Zárate, exfutbolista condenado por abuso sexual, aparece en una lista de La Libertad Avanza

Luis Zubeldia suena para dirigir a Boca pero no será fácil con San Pablo

Riquelme preferiría a Gago, la disponibilidad de Barros Schelotto y habló Arruabarrena

Nuevo recado: Pablo Toviggino y otro "encriptado" mensaje contra Andrés Fassi

Gustavo Costas en 'modo Javier Milei' con insultos a periodistas: "Reverendos