Gustavo Costas en 'modo Javier Milei' con insultos a periodistas: "Reverendos hdp"

“El que inventó eso es un reverendo hijo de puta. No se pueden inventar esas pelotudeces. Fuimos tapa dos veces... Inventan cosas. Me dolió mucho cuando empezaron 'Racing, en llamas en el vestuario'”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa, quien a su vez explayó que “quisieron desestabilizarnos, quisieron que me vaya”.