0-2 calmó la ciclotimia de Racing Club y Gustavo Costas pudo sonreir

Racing Club ganó de visitante: un montón. Pero a los simpatizantes de Racing Club les resulta demasiado placer el festejar, en este caso el 0-2 ante Huachipato. Con goles de Adrián Martínez y Juan Fernando Quintero, Racing Club regresó a Avellaneda con un triunfo, espera a Newell’s Old Boys, por la Liga Profesional, y luego la revancha con los chilenos. El cuestionado DT Gustavo Costas (¿Quién no en Racing?) no estuvo tan cuestionado.