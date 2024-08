Los explosivos tuits contra Adorni en defensa de Maradona: las redes hablaron

El sticker que circula por los grupos de Whatsapp calza perfecto con lo que sucedió con el Vocero presidencial. Ese que dice: "No me sorprende. O sea, no me lo esperaba, pero no me sorprende". Porque lo de Adorni no tuvo sentido alguno, aunque su propuesta de subirse al ring de boxeo es muy característica del funcionario, que ciertamente se encuentra a sus anchas en sus conferencias habituales de Casa Rosada.