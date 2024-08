Las hijas de Diego Maradona liquidaron a Manuel Adorni: "Es un Muppet"

image.png La historia que subió la segunda hija del Diego.

Y agregó: "Te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen gracias a la persona que te hacés el boludo diciendo que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón, no lo podés negar".

No sé a qué va con esto. Es un muppet. Desde Lionel Messi, Manu Ginóbili, Ángel Di María, 'Maravilla' Martínez. Preguntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste No sé a qué va con esto. Es un muppet. Desde Lionel Messi, Manu Ginóbili, Ángel Di María, 'Maravilla' Martínez. Preguntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste

Por su parte, Gianinna se limitó a publicar en su cuenta de Instagram una historia con una fotografía del vocero a la que le sumó una frase que inmortalizó su padre: "Los boludos son como las hormigas, están en todos lados".

Fernando Signorini se sumó a las críticas contra Manuel Adorni

El histórico preparador físico de la Selección Argentina posteó un lapidario mensaje contra el portavoz presidencial luego de que ninguneara a Maradona:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/signoriniok/status/1823403931315138822&partner=&hide_thread=false Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio. — Fernando Signorini (@signoriniok) August 13, 2024

