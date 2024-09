Jair Bolsonaro en manifestación pro juicio político a Alexandre de Moraes

Embed Veja quais senadores são contra, a favor e não decidiram ainda sobre o impeachment do Moraes. Cobrem cada um eles. https://t.co/wKEy0QZUI1 pic.twitter.com/x1MDp4TF5q — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 4, 2024

Alexandre de Moraes estuvo en el desfile oficial, que presidió Lula da Silva, en Brasilia.

Militantes del PT -principalmente empleados del gobierno- corearon su nombre y él los saludó.

El discurso

El discurso de Bolsonaro comenzó alrededor de las 16:00, casi 2 horas después del inicio de la movilización: "No me reuní con narcotraficantes en Morro do Alemão como lo hizo Lula".

"Alexandre de Moraes eligió sus objetivos como eligió a mi hijo Flavio Bolsonaro. Tenían que destruirme, porque pensaban que al hacerlo cambiaría de bando. Nunca haría eso. Prefería el lado más difícil, el lado de el pueblo brasileño”, afirmó. “Me da tranquilidad, me hace dormir y me enorgullece. Si estás hoy aquí es porque corroboras lo que digo. Tuvimos tiempos cada vez más difíciles con esas configuraciones del 8 de enero ".

El expresidente recordó el episodio del atentado en su contra en 2018: "Si el golpe hubiera sido efectivo, (Fernando) Haddad habría sido Presidente de la República y yo habría sido enterrado como la persona que ordenó la muerte de Marielle Franco". El hecho ocurrió el 06/09/2018, en Juiz de Fora (MG).

Bolsonaro acaba de visitar la ciudad de Minas Gerais para "celebrar" la fecha, junto a su hijo, el senador Eduardo Bolsonaro; el diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG); y su esposa, Michele Bolsonaro, apoyando la candidatura de Carlos Evangelista, y repitiendo que ese día "renació".

Embed “Enough is enough - Moraes is immoral” pic.twitter.com/vNMn7AuIal — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 7, 2024

Donald Trump

Bolsonaro agregó que “Dios permitió que mi hija Laura no quedara huérfana”. Al igual que los gobernadores y el pastor Silas Malafaia, el expresidente también pronunció un discurso con un fuerte llamamiento religioso, como es habitual: “Dios quiso que me fuera el 30/12/2022”. Bolsonaro pidió amnistía para los presos condenados por actos antidemocráticos cometidos el 08/01/2023, que destrozaron la propiedad pública de los edificios Três Poderes en Brasilia.

“Se está condenando a personas como miembros de un grupo armado y lo siento por estas personas arrestadas, más de un centenar, madres jóvenes, personas mayores, cabezas de familia. Hoy tenemos hijos de padres vivos aquí en Brasil. Necesitamos una amnistía para beneficiar a estas personas que fueron agraviadas”, apeló Bolsonaro. Y, ante su derrota electoral dijo que “esta situación pronto cambiará, porque es el pueblo brasileño quien debe tomar sus decisiones en Brasil”.

Antes de cerrar, el exjefe de Planalto respaldó al candidato Donald Trump: “Tengan la seguridad de que el regreso de Trump al poder en noviembre será un mensaje para todos”.

Al contrario de lo que sus partidarios habían informado anteriormente, Bolsonaro no mencionaría el nombre de Alexandre de Moraes y pediría al Senado Federal que “frenara” al ministro de la Corte Suprema. El pedido de impeachment contra Moraes deberá ser presentado el próximo lunes (7/9) en el Congreso Nacional.

Defensa de Moraes

El también juez del STF, Flávio Dino, defendió a su colega y publicó en su red social:

"Defender una Patria Justa y Democrática, en los términos de la Constitución, es el trabajo al que me dedico en la Corte Suprema, donde aprendo de profesores y amigos como Alexandre de Moraes. Es un juez que tiene el coraje y la independencia necesarios para hacer lo correcto”.

Los diputados federales Nikolas Ferreira y Bia Kicis publicaron en sus redes sociales en los últimos días listas con los nombres de senadores y diputados que ya se pronunciaron a favor del impeachment de Moraes. Según ellos, ya son 150 diputados federales y 31 senadores.

Los nombres fueron compartidos por el propio Nikolas Ferreira en su red social el viernes (09/06).

